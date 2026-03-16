決戰新北》蘇巧慧支持度升 李四川寄望小草

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳。（資料照民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右二）積極展開陸戰，勤跑地方。（蘇巧慧辦公室提供）

記者賴筱桐／特稿

迎戰九合一選舉，新北市藍、綠、白陣營參選人已就定位，分別由前台北市副市長李四川、民進黨立委蘇巧慧、民眾黨主席黃國昌出戰，未來新北市若藍白整合成功，既能鞏固藍軍地盤，還能彌補李四川較弱的年輕選票，蘇巧慧若要取勝，必須端出政策牛肉，贏得中間選民青睞成為關鍵。

自二〇〇五年周錫瑋當選台北縣長以來，國民黨已在新北執政逾廿年，掌握行政資源和地方組織，新北市長侯友宜的政績獲得肯定，這一棒必須順利交付，藍營此役面臨不能輸的壓力，但李四川離開新北多年，昔日人情逐漸淡薄，市政議題需重新熟悉，侯友宜的高施政滿意度，不一定能全數轉嫁至李四川身上。

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蘇巧慧有父親蘇貞昌的政績和人脈資源作為後盾，擔任立委十年來兢兢業業，平日勤跑基層，國會問政表現亮眼，替新北爭取不少建設和中央補助，可謂「十年磨一劍」。她提早李四川起跑五百天，足跡踏遍廿九個行政區，並推出六大福利政見，爭取選民認同，近期民調顯示，蘇巧慧支持度穩定上升，即便藍白合共推李四川，蘇巧慧微幅落後，差距仍在誤差範圍內。

黃國昌宣稱「新北只會有一組候選人」，不禁讓人聯想是為了謀劃個人政治利益。假若藍白合成真，或許「小草、小蔥」能挹注李四川欠缺的青年選票，但正是因為年輕人有主見，不受傳統政治框架束縛，投票意向更難以捉摸，反而會讓人看破手腳，「藍白合是為了政治分贓上演的一場實境秀」。

回溯二〇〇一年蘇貞昌競選台北縣長連任時，以五萬多票差距擊敗由泛藍陣營（國民黨、親民黨、新黨）整合推出的候選人王建煊，證明新北市並非藍軍鐵板一塊、無法撼動。回歸藍、綠對決態勢，蘇巧慧只要鞏固基本盤，持續提出市民有感的創新政見，吸引中間選民支持，勝選仍大有可為。

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