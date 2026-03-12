為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「翻轉花蓮」張峻宣布參選縣長

    2026/03/12 05:30 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮縣議長張峻宣布參選花蓮縣長。（記者王錦義攝）

    花蓮縣議長張峻宣布參選花蓮縣長。（記者王錦義攝）

    花蓮縣議會議長張峻昨在縣議會無黨籍政團聯盟、媒體人何啟聖等人陪同下，宣布參選下屆花蓮縣長。張峻說，花蓮正慢慢失去原本應該有的動能，人口持續外流，產業發展停滯等問題嚴重，他參選不是為了個人的政治位置，而是深深感受到花蓮需要真正的翻轉。

    國民黨提名縣長參選人的吉安鄉長游淑貞說，尊重也希望選舉過程能君子之爭，不要用不好的手段違背民主風範，也不要因此帶給鄉親痛苦與不快樂；已宣布參選縣長的無黨籍議員魏嘉賢也說，每個人有自己的行事風格，風格不同不能勉強在一起，自己未來若當選，對花蓮有利、好的政見，將會變成自己的政策。

    民進黨籍縣議員胡仁順說，花蓮在傅崐萁家族與附隨者長期執政下，不分政黨與是非對錯不斷製造對立，收取個人的政治利益，這些年眼睜睜看著台東大幅超越花蓮，現在要跳脫政黨思維，要支持一位能帶來改變花蓮的人。

    媒體人何啟聖受邀擔任張峻的政策總顧問。他說，花蓮長期停滯不前，原因就是長期處在封閉的權力結構，把政府經費跟預算用於私人權力上，張峻的參選可以打破廿多年來政治閉鎖、封閉情況。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播