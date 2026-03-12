「翻轉花蓮」張峻宣布參選縣長

花蓮縣議長張峻宣布參選花蓮縣長。（記者王錦義攝）

花蓮縣議會議長張峻昨在縣議會無黨籍政團聯盟、媒體人何啟聖等人陪同下，宣布參選下屆花蓮縣長。張峻說，花蓮正慢慢失去原本應該有的動能，人口持續外流，產業發展停滯等問題嚴重，他參選不是為了個人的政治位置，而是深深感受到花蓮需要真正的翻轉。

國民黨提名縣長參選人的吉安鄉長游淑貞說，尊重也希望選舉過程能君子之爭，不要用不好的手段違背民主風範，也不要因此帶給鄉親痛苦與不快樂；已宣布參選縣長的無黨籍議員魏嘉賢也說，每個人有自己的行事風格，風格不同不能勉強在一起，自己未來若當選，對花蓮有利、好的政見，將會變成自己的政策。

請繼續往下閱讀...

民進黨籍縣議員胡仁順說，花蓮在傅崐萁家族與附隨者長期執政下，不分政黨與是非對錯不斷製造對立，收取個人的政治利益，這些年眼睜睜看著台東大幅超越花蓮，現在要跳脫政黨思維，要支持一位能帶來改變花蓮的人。

媒體人何啟聖受邀擔任張峻的政策總顧問。他說，花蓮長期停滯不前，原因就是長期處在封閉的權力結構，把政府經費跟預算用於私人權力上，張峻的參選可以打破廿多年來政治閉鎖、封閉情況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法