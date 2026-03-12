為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    甫任召委排案 今考察松指部 國民黨馬文君 未排審軍購案

    2026/03/12 05:30 記者林哲遠、林欣漢、劉宛琳／台北報導
    國民黨立委馬文君昨甫當選國防外交委員會召委，未排審最急迫的國防特別條例草案，反安排今日考察松指部。（記者塗建榮攝）

    行政院長卓榮泰七日自松指部搭機前往日本東京，為世界棒球經典賽台灣隊加油，被視為台日外交重大突破，卻引發在野黨不滿。國民黨籍國防外交委員會召委馬文君昨甫當選召委，未排審最急迫的國防特別條例草案，反而安排今日考察松指部，頗有藉機指向卓揆之意。民進黨立委痛批，國民黨沒有把國家安全放在心上，更無視台灣外交困境，只為了繼續操作輿論分裂台灣，見不得台灣好。

    馬：卓揆包機起降 與規定出入大

    馬文君表示，國防部長顧立雄稱松山機場是軍民合用機場，所以卓榮泰的「自費包機」在空軍松指部起降沒有問題；但顧的說法與行之有年的松指部起降規定有很大出入，因此她安排考察松指部運作狀況，以及松指部、松山機場共用各項設施的使用情形。

    綠委批：沒把國家安全放在心上

    民進黨立委沈伯洋指出，審查國防條例對台灣至關重要，國民黨卻為了製造輿論，安排考察松指部，顯然不明白軍購重要性和台灣的外交困境，更沒有把國家安全放在心上。

    顧立雄昨拜會立法院朝野黨團，盼儘速通過國防特別條例與預算。國民黨團書記長林沛祥則稱，無法接受空白授權，重大軍事支出須經國會監督與審議通過。

    據外交及國防委員會議程，連兩週排案的的召委馬文君，今日委員會只有一項考察行程，下週也只排專案報告或業務報告，未排審軍購條例。民進黨立委林楚茵批評，國民黨擺明了就是不想過國防預算；操作卓榮泰赴日議題，就是繼續分裂台灣、見不得台灣好。

