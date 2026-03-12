李四川戰新北 北市秘書長李泰興升任副市長

台北市副市長李四川離職投入新北市長選戰，副市長懸缺由原秘書長李泰興接任。（資料照）

陳賢蔚︰蔣萬安打安全牌 無法吸納外部人才 詹為元讚具財政背景 適當人選

台北市副市長李四川十日起離職投入新北市長選戰，北市府昨發布人事命令，共五職位調動，副市長懸缺由原秘書長李泰興接任。國民黨籍議員詹為元讚「沒有過多政治任命」，李泰興具財政背景，是適當人選。民進黨籍議員陳賢蔚則認為，市長蔣萬安打「安全牌」，可忠實執行政策，卻凸顯未能適時吸納外部人才。蔣萬安表示，五位都是優秀文官，盼為市民爭取更大福祉。

北市府昨發布人事任命，除李泰興外，原副秘書長王玉芬升任秘書長，原人事處長王崇斌接任副秘書長，原士林區長林士斌升任副秘書長，士林區長則由原青年局副局長董晉曄接任。蔣萬安表示，執政第四年追求「穩中求進」，繼續落實各項市政規劃，五位都是非常優秀文官，更包含青壯世代，倚重他們的經驗、專業，可以繼續擘畫未來市政。

市府指出，李泰興是台灣海洋大學航運管理學碩士，歷任新北市政府財政局長、交通部主任秘書、台灣港務股份有限公司總經理、交通部台中港務局局長、交通部會計長、行政院主計總處副局長。市府秘書長任內嚴守財政紀律，三年累計為市庫減少四億元的債息支出，近三年累計減債二七四億元，將以財政主計專業推進市府資源活化與整合。

詹為元說，面對中央不穩定的統籌分配財政來源，有財政背景的李泰興更能應對；都市發展出身的王玉芬對於北市亟需的都更也有幫助；林士斌則具工程背景，能銜接李四川的工務政策擘劃；由於輝達落腳北士科，具國際觀及國際行銷能力的區長很重要，這也是調任董晉曄的原因。

陳賢蔚說，此次調動「兩好三壞」，好在李泰興具行政資歷，並身兼蔣萬安心腹，能忠實執行市長指令。三壞則是無法趁機吸引專業外部人才。

