傅崐萁稱無人機騙錢 沈伯洋：傅才是最大詐騙仔

國民黨立院黨團總召傅崐萁昨天出席國民黨黨主席鄭麗文花蓮新春團拜，抨擊民進黨軍購案掏空台灣，還攻擊無人機是鐵皮屋內土法煉鋼。（記者花孟璟攝）

政院版一．二五兆國防特別條例前天在立院與國民黨版均付委，國民黨立院黨團總召傅崐萁昨出席國民黨花蓮縣黨部新春團拜時，批政院版是騙錢，還稱無人機是在田裡「蓋鐵皮屋土法煉鋼」，這是在詐騙全國人口袋的錢。

沈：台灣無人機 瞄準外銷商機

民進黨立委沈伯洋則痛批傅崐萁，不僅極度不尊重台灣在地產業，更無視全球軍工產業轉型的趨勢，傅「不希望台灣好、不希望台灣國防強」，才是真正的誤導大眾，且傅本身涉及多項爭議或案件，自己才是最大的「詐騙仔」，別將詐騙標籤隨意貼在力求轉型的台灣企業身上。

國民黨主席鄭麗文昨到花蓮新春團拜，傅崐萁也到場，他致詞時強調，和平的台灣須和對岸有更多溝通協調以免於誤判，不能像賴清德總統敗國、敗台灣人子孫的錢，「進行所謂的武裝台灣」。美方只有公布一一一億美金的對台軍售方案，換算就是三千五百億台幣，賴清德開出來的菜單竟是一．二五兆，洋洋灑灑一堆要國會空白授權。

傅崐萁批，民進黨派系把持軍購案，裡面到底暗藏多少貪污？軍事採購何其嚴謹，需要有多少資本額、進出口實績，才能成為行政院夥伴廠商，但民進黨現在「賣馬桶的也可以進口軍火、做裝潢的賣茶葉的突然開始賣炸藥」，無人機更是「哇，不得了，現在中南部田裡面蓋鐵皮屋了，是在做什麼？是土法煉鋼要做無人機」，這是在詐騙全國人口袋的錢！

立院外交國防委員會委員沈伯洋對此回應表示，台灣許多產業正處於轉型關鍵期，例如位於台中的「千附精密」成為愛國者飛彈控制箱最大供應商，就是典型案例。他說，在全球軍事需求持續攀升的情況下，台灣發展無人機不僅是為了強化國防自主，更瞄準歐洲等國際市場的外銷商機，代表的是大量就業機會與產業升級，絕非傅崐萁所說的「土法煉鋼」。

