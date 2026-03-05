為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    在野自提軍購預算不及政院三分之一 馬依翔：形同對國軍「截肢」

    2026/03/05 05:30 記者陳治程、劉宛琳、陳政宇／台北報導
    行政院版一．二五兆元國防特別條例草案正式排入立法院六日院會議程,不過,無論民眾黨版、國民黨版草案,總金額都恐不及政院版三分之一。國防院學者昨示警,武器戰力沒有指管、通信將「大打折扣」

    行政院版一．二五兆元國防特別條例草案正式排入立法院六日院會議程，不過，無論民眾黨版、國民黨版草案，總金額都恐不及政院版三分之一。國防院學者昨示警，武器戰力沒有指管、通信將「大打折扣」圖為二月十一日總統賴清德主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會。（資料照）

    行政院版一．二五兆元國防特別條例草案正式排入立法院六日院會議程，不過，無論民眾黨版、國民黨版草案，總金額都恐不及政院版三分之一。國防院學者昨示警，武器戰力沒有指管、通信將「大打折扣」；台灣基進更直言此舉形同對國軍「截肢」，限制建軍彈性。

    學者：武器缺指管、通信 戰力大打折

    國防院中共研究所助理研究員許智翔指出，國防特別預算除採購武器裝備，能否配備有效的指管、通信鏈路系統，進一步整合國軍作戰體系、發揮作戰效益，是此案非常重要的環節，若國防部最終僅能籌購前者而無後者，實際戰力仍然會「大打折扣」。

    備役空軍上校、台灣基進黨秘書長馬依翔表示，行政院所提的一．二五兆元國防特別預算並非隨意喊價，而是依據建軍備戰實需精算的防衛成本；相比在野黨版草案僅三五〇〇億至四〇〇〇億元的經費，將導致我國在中共「由演轉戰」威脅下，缺乏支撐長期戰備消耗的能力。

    馬依翔分析，隨著美國對伊朗發起「史詩怒火行動」、美軍大舉投入中東而使全球戰略重心轉移，基於歷史經驗，中共往往會在地緣政治真空期加速擴張，凸顯我國「強化防衛韌性」前所未有的迫切性。

    馬依翔認為，若立法院最終通過在野黨版國防特別條例，首當其衝的將是國軍無人機群、C5ISR系統等「不對稱戰力」建置，形成戰力斷層。其次，諸如漢翔、台灣造船等國內國防廠商，將因供應鏈合約不確定流失研發人才，削弱我「國防自主」根基；與此同時，國防採購涉及複數年生產排程，預算縮水會使已洽談的軍購計畫面臨採購成本上升、重新議約風險，更恐損及盟友對我防衛承諾的信任。他呼籲立院回歸專業審查，不要如「截肢」般限制國防部建軍彈性。

    藍委憂3500億＋N版 民眾黨恐不買單

    國民黨立院黨團大會今將確認軍購特別預算版本，國民黨中央堅持三五〇〇億元＋N方案。不具名的國民黨立委表示，「帳上金額」三五〇〇億元，會被外界認為國民黨仍然是在擋軍購，就算不編到九〇〇〇億元，但至少六〇〇〇億到八〇〇〇億元是大部分立委可以接受的範圍，不要影響到年底選舉，也需要考慮民眾黨買不買單的問題。

    綠批藍白閹割版 助長中國飛彈威脅

    民進黨昨示警，藍白版本皆閹割「台灣之盾」先進防空系統的經費，恐放大中國飛彈與無人機的威脅，呼籲應落實完善的整合防禦，支持政院版。

