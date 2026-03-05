美戰爭次長：對台軍售立場不變

美國戰爭部次長柯伯吉三日表示，期望獲得美國防衛協助的盟友，應善盡自身防衛責任。 （彭博）

回應台灣軍購議題 柯伯吉籲盟友「善盡自身防衛責任」

美國戰爭部（國防部）主管政策的次長柯伯吉（Elbridge Colby），三日出席聯邦參議院軍事委員會聽證會時表示，川普政府去年底宣布的大規模對台軍售案，完全符合華府長期以來提供台灣防衛性武器的政策；他同時強調，期望獲得美國防衛協助的盟友與夥伴，善盡自身的防衛責任。

駁美彈藥庫存吃緊會影響台海

針對川普政府去年底宣布總值約一一一億美元的對台軍售案，共和黨籍參議員班克斯（Jim Banks）詢問柯伯吉，此案將如何提升台灣執行「拒止型」（denial）任務的能力。柯伯吉回應指出，美國近五十年來的立場一致，即提供台灣防衛性武器，並反對任何以暴力或脅迫手段改變現狀的企圖。

柯伯吉認為，川普政府的政策體現「強力、清晰但低調」的立場，在建構嚇阻能力方面，更專注於取得實質成果。對於班克斯追問台灣通過國防特別預算的重要性，柯伯吉雖未評論具體細節，但重申對於期望美國提供防衛的盟友而言，盡到自身防衛責任至關重要。

此前，台灣行政院提出的八年新台幣一．二五兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，曾遭在野黨多次封殺，引發美國國會高度關注。包括參院軍委會主席韋克爾及卅四位跨黨派議員，皆曾致函表達關切，呼籲展現自衛意志。目前台灣朝野已達成共識，草案預計六日付委審查。

此外，共和黨籍參議員蘇利文問到，美國對伊朗的軍事行動消耗大批彈藥，使其庫存吃緊，是否可能會讓某個國家以為這是向台灣動手的時機？柯伯吉回應，美國確實需要在國防工業基礎上加倍努力，但目前已取得進展，任何人都不應有所誤解，「情況已在我們掌控之中」。

