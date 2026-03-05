國民黨提名3縣長人選 花蓮金門陷分裂

國民黨昨提名游淑貞（左1）參選花蓮縣長、張嘉郡（左2）參選雲林縣長、陳玉珍（右1）參選金門縣長，黨主席鄭麗文（右2）與3人攜手高喊「凍蒜」。（記者羅沛德攝）

金門陳玉珍 雲林張嘉郡 花蓮游淑貞

國民黨中常會昨通過第二波提名縣市，包括金門縣長徵召立委陳玉珍，雲林縣長徵召立委張嘉郡參選，以及徵召花蓮縣吉安鄉長游淑貞參選花蓮縣長，並由黨主席鄭麗文親自為這三名女性參選人披掛彩帶，一起牽手高喊「凍蒜」、「國民黨勝利」等口號。

葉耀輝拚提名逆轉 張峻下週宣布參選

不過花蓮和金門其他選將的反彈仍然持續。花蓮縣另一位參選人前花蓮市長葉耀輝表達不滿，強調會繼續努力向選民說明政策規劃，五月將委託辦理對比民調、力拚逆轉勝，提供國民黨中央「換人選」參考。在花蓮被封為「反傅崐萁頭號旗手」的縣議會議長張峻表示，會在下週正式宣布參選；同為無黨籍的縣議員魏嘉賢則說，國民黨提名誰參選不是重點，重點是要讓花蓮人有更多不同選擇。

楊鎮浯陣營︰今年絕不缺席 參選到底

國民黨籍的前金門縣長楊鎮浯說，尊重黨中央決定，但縣黨部僅以三天、迅雷不及掩耳的速度辦理提名登記作業，引發程序公平性及周延性問題，不少鄉親質疑「操作初選的痕跡明顯」。楊鎮浯服務處也表示，目前擔任台北農產股份有限公司董事長的楊鎮浯與公司出國考察，僅能代為表達楊「今年絕不會缺席」、「參選到底」立場。

鄭麗文昨在中常會上強調，週日就是「婦女節」，這三位參選人是國民黨最優秀、稱職的「女力」代表。游淑貞鵲廿年的基層服務經驗，一步一腳印，國民黨在西海岸有「盧媽媽」，東海岸有「游媽媽」。鄭也說，雲林縣在張嘉郡的父親（張榮味）、姑姑（張麗善）執政下做前瞻性的佈局，並爭取到各方面的產業與建設，如今雲林縣已經展現與過去不同的風貌，交給張嘉郡將可以有更好的發展。

鄭麗文說，陳玉珍是「一女當關、萬夫莫敵」，國民黨真正的「女戰神、女戰將」，屢屢打破民進黨的邏輯，民進黨政治人物都辯不過陳玉珍，「肚子非常有料」，「在立法院有衝突時，只要有陳玉珍，就不怕打不過他們」，回到家鄉就爭取金門人的權益，相信陳玉珍未來能帶給金門縣全新的繁榮機會。

對於楊鎮浯強調他承擔不變，懇請鄉親支持一起往前走，陳玉珍回應，楊鎮浯過去受國民黨的栽培，相信楊會做出最有智慧的決定；面對未來選舉，最大的競爭對手就是她自己。

