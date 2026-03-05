伊朗戰事衝擊》中方喊停本月鄭習會 延至清明

習近平（路透）

「鄭習會」出現新轉折！據掌握，原訂中國「兩會」期間登場的國共會面，受伊朗戰事衝擊、美中戰略天秤傾斜影響，中方已緊急叫停，目前規劃延至「川習會」後，鎖定清明期間以「祭祖」名義登場；國民黨大陸事務部主任張雅屏今將先代表黨主席鄭麗文出席北京的台商活動，並與中方對接時程。

張雅屏昨晚於臉書發文澄清，傳聞是把例行性工作扭曲為政治陰謀，誤導視聽、混淆焦點。他強調，每年春節過後，國民黨大陸事務部皆依慣例赴中國大陸各地，出席台商春酒與交流活動，這是行之有年的服務行程，絕非所謂「政治密會」或「刻意鋪陳」。自從鄭麗文就任後，國民黨已重啟「大陸台商服務中心」，持續依規協助處理各種大陸台商問題，走訪與座談將持續到四月上旬。

尹乃菁︰沒有三月鄭習會 何來延後

國民黨文傳會副主委尹乃菁也回應，「根本沒有三月『鄭習會』，何來延後？」鄭麗文已經強調，如果「鄭習會」有相關進程及規劃，都會公開向國人與媒體報告，沒有什麼好搞神秘的。

據北京方面消息，中方農曆年前一度加快「鄭習會」安排，原先選在三月十四日「反國家分裂法」週年前後登場。當時北京研判，美國對等關稅被裁決無效，加上期中選舉將近，美國總統川普受到重挫，中方自認在「川習會」已取得戰略機先，乾脆把「鄭習會」排在兩會期間（五日至十一日）的空檔。

依照原先計劃，北京打算今天先安排鄭麗文到北京出席台企聯主辦的台商座談，號召台商投入中國供應鏈強化（二次西進），隨後在中國國家主席習近平沒有團組會議的行程空檔安排「鄭習會」，甚至一度考慮選在三月十二日孫文逝世紀念日，透過「兩岸共同紀念」，凸顯「台灣事務本來就是中國事務的一環」，並作為「川習會」前的鋪陳。

然而，美國二月廿八日對伊朗發動攻擊，戰略天秤轉向不利中俄，北京的佈局也被打亂。據悉，北京旋即通知推遲「鄭習會」，國民黨改由張雅屏赴北京出席台商會談、對接後續時程。目前北京傾向先「川習會」、再「鄭習會」，最可能的時間點會是清明節期間，算準鄭麗文可透過「返鄉祭祖」名義進行相關活動，並凸顯「中華民族一家親」。

軍購案將審查 北京觀察國民黨表現

據指出，中國今年對台工作重心在於向前推進「兩制」方案，北京再三強調兩岸和平奠基於兩制方案的核心精神，國民黨卻一直未明確回應。北京推遲「鄭習會」，一方面也想再觀察國民黨的具體表現，尤其是台灣軍購案三月進入國會審查，國民黨能否展現否決軍購的「根本決心」。

