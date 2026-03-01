《北市將出版兩本228專書》受難者家屬劉品佑籲 清查不義遺址

二二八受難者家屬劉品佑呼籲台北市政府清查北市內的不義遺址。（記者廖振輝攝）

台北市長蔣萬安昨天在二二八紀念追思會預告，今年底預計先後出版曾親身經歷與見證二二八事件、已故前美國駐台副領事葛超智的傳記，以及台北市二二八受難者的小傳共兩本專書，盡力呈現歷史事件的可能面向，絕不閃躲。對此，受難者家屬劉品佑表示「不抱任何期待」，並說蔣市府要做的應是清查台北市內的不義遺址，如鄰近大稻埕的天馬茶房，提出對威權象徵的具體處置方式，例如將蔣介石銅像全數移出校園。

蔣萬安說，擔任市長以來一直責成文化局盡力協助受難者家屬，克服現實生活中的障礙，並於市府層級範圍內努力挖掘真相，呈現多元觀照的史觀，年底預計出版兩本書。文化局說明，一是跨國團隊研究成果「葛超智傳記」，內容闡述其生平，關注思想形成、政策觀察的脈絡，並且描繪他在台灣與琉球史研究中的重要角色；另一是台北市二二八受難者小傳，收錄當年遭密裁的台北市參議員、法律界、新聞界菁英，還有各行各業遭難的市井小民生命歷程，力圖從檔案、報章及家屬證言，追尋更完整的歷史真相。

