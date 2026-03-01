為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    《 紀念二二八》雄中向「自衛隊」獻花 校長︰珍惜自由

    2026/03/01 05:30 記者許麗娟、黃佳琳／高雄報導
    雄中自衛隊於1947年用青春生命捍衛人權與生命，紅磚牆上的立牌紀念著當年的英勇事蹟。（擷取自莊福泰臉書）

    雄中自衛隊於1947年用青春生命捍衛人權與生命，紅磚牆上的立牌紀念著當年的英勇事蹟。（擷取自莊福泰臉書）

    當年事件後學校遭砲火攻擊 莊福泰感歎前人生命換來自由的校園

    二二八事件發生不久，雄中自衛隊及校園遭國民政府的軍隊砲火攻擊，學校因此在紅磚牆上立碑紀念這些用青春生命捍衛人權與和平的勇者，昨日校方在紀念牌下獻花，校長莊福泰並發文承諾，會珍惜得來不易的自由。

    紅磚牆上立碑 紀念捍衛人權和平

    莊福泰於社群平台發文指出，二二八事件不只是歷史教科書裡的文字，對雄中而言，它是一段切身之痛。自衛隊的故事，是少年在動盪時代裡試圖守護家園保衛人民的身影；而隨後十多年的白色恐怖，則讓更多人付出沉重代價。

    「我們今日站在自由的校園中，能夠公開討論歷史、反思制度、彼此辯論而不必擔心深夜的敲門聲，這一切並非理所當然，是許多前人用青春、甚至生命換來的空間。」

    紀念，不是為了延續仇恨；記憶，也不是為了停留在傷口。真正的紀念，是讓歷史成為警鐘。

    莊福泰提及，雄中走過百年風雨，從日治時期到戰後威權，再到今日民主社會，校史本身就是台灣現代史的一部分，在自衛隊紀念牌前獻花，是一種承諾，承諾會珍惜得來不易的自由。

    陳其邁抨擊《世紀血案》消費歷史傷痛

    高雄市長陳其邁昨出席二二八事件七十九週年中樞紀念儀式，他致詞時提及當年林義雄先生家中遭遇到威權政府的全面監控下，有人公然進入林宅對林家的大人、小孩犯下令人無法原諒的惡行，到現在真相未明，這不僅是林家個人的悲劇，也是台灣從威權走向民主轉型過程中，所有台灣人集體的創傷。

    但《世紀血案》劇組在沒有拿到林義雄先生的同意就來進行電影拍攝，把這段歷史傷痛當作消費品，扭曲社會記憶、否認、淡化、粉飾獨裁者的責任。

    他說，幸好有很多對台灣歷史有共同情感的人，很多觀眾、影評人、演員，後來發現了真相，團結起來抵抗這種想要把事情搞亂，來混淆事情真相的惡意。

    圖
    圖 圖 圖
