藍恐大砍軍購預算 沈伯洋：國防將殘破不全

軍購特別條例額引發國民黨內茶壺風暴，傳出黨主席鄭麗文只想放行三五〇〇億元，民進黨立委沈伯洋指出，在野黨提案僅處理對美採購，恐導致國防體系殘破不全。（資料照）

軍購特別條例金額引發國民黨內茶壺風暴，傳出黨主席鄭麗文只想放行三五〇〇億元，民進黨立委指出，在野黨提案僅處理對美採購，恐導致國防體系殘破不全；且一個政黨立場搖擺、將國安當成政治籌碼，代價恐怕是全民承擔。

外購與國造 王定宇：不能偏廢

民進黨立委王定宇受訪說明，行政院版草案預算包含八千多億元的對美採購，以及三千多億元建立台灣本土軍工產業，透過八年期的穩定需求量鼓勵國內業者投資，兩者不能偏廢。

請繼續往下閱讀...

民進黨立委陳冠廷也提醒，國民黨版的根本問題是，把軍購視為「照清單採買武器」，但任何武器要形成實際戰力，都必須嵌入完整體系；而戰場管理系統、電子戰等軟體與資訊戰力，不會出現在美方軍售清單。但烏克蘭戰場經驗已充分證明，資訊整合能力往往比個別武器性能更具決定性。

另據紐約時報報導，美國政府因「川習會」擬推遲宣布一三〇億美元對台軍售案。民進黨立委沈伯洋表示，美國政府的外交作為自有判斷，台灣的做法就是以自己國家利益、爭取最好的國防系統；若國民黨主張預算「不要一次到位」，必定是不了解軍購，恐造成殘破不全的國防系統，因為武器、系統及後勤是無法分開的。

「一個政黨在國防立場上左右搖擺，國際不會等你整隊！」民進黨團幹事長莊瑞雄強調，若國安議題被拿來動員支持者，代價不是政黨承擔，而是全民承擔。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法