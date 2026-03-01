賴清德：林宅血案證據 當年遭系統性毀滅

總統賴清德昨南下高雄市出席二二八事件中樞紀念儀式，結束後至二二八和平紀念公園獻花致意。（記者李惠洲攝）

總統賴清德昨主持二二八紀念追思活動致詞時提及，林宅血案有直接或間接相關的檔卷已經全數解密，但令人遺憾的是，經過詳盡的追查後發現，林宅血案和當年的資料並未完整，甚至口述資料也並非真實正確，尤其從促轉會或監察院等調查報告，當年許多證據已被系統性毀滅。

國家機器掩蓋證據 阻擋司法偵查

賴清德認為，兇手是在林宅被嚴密監控的情況下進行謀殺，情治單位的檔案，竟然可以在黨國時期就被系統性銷毀，誰能夠銷毀檔案？誰能夠讓情治單位阻擋司法偵查？只有當權的政府才有這樣的能力，這都突顯了當年威權政府是如何用國家暴力傷害人民、造成社會恐慌，即使有許多證據已經被銷毀，但國家機器的介入與掩蓋證據、事實，本身就是一個不容抹滅的真相。

賴指出，他上任後要求國安局針對戒嚴時期，局內約一百萬件的檔案資料，要以人工方式再次逐一清查政治檔案，國安局經過一年四個月的自主清查，這個月已將戒嚴時期、一九九二年以前，超過五萬件的政治檔案全數解密；再加上國安局從兩千年開始清查移交的檔案，目前總計交給國發會檔案局已經超過十四萬件的政治檔案，都秉持「一件不留、一字不遮」原則，完整開放。

檔案殘缺 口述資料也非真實正確

賴清德並強調，令人遺憾的是，在經過詳盡的追查後發現，林宅血案和當年的資料並未完整，甚至口述資料也並非真實正確，尤其從促轉會或監察院等調查報告，可以看到當年許多證據是被系統性毀滅，國安局和情治單位更刻意阻擾司法偵查，導致錯失破案時機，因此這些檔案必須要再分析、研究。

