藍徵召吳宗憲戰宜蘭 明與白營討論整合機制

國民黨中央昨召開宜蘭縣長選舉協調民調拆封、統計作業會議，會後舉行記者會，宣布由立委吳宗憲（左）出線代表國民黨參選。（記者方賓照攝）

國民黨昨天宣布將徵召國民黨文傳會主委、立委吳宗憲參選宜蘭縣長。國民黨副主席兼秘書長李乾龍指出，三月二日國民黨與民眾黨將有會前會，雙方小組成員將碰面討論藍白整合機制，由於事涉全省各地，待制定出細節後，再對外報告。

國民黨目前在新竹縣、台中市尚未確定徵召人選，媒體詢問，國民黨是否有信心最後結果會如同昨日的宜蘭縣，順利產生人選？李乾龍回應，新竹縣部分已經按照初選制度進行，預計三月底前會完成，至於台中市方面也會在三月底前確定人選。

國民黨中央昨召開宜蘭縣長選舉協調民調拆封、統計作業會議，會後在參選人吳宗憲、張勝德出席下召開記者會。李乾龍指出，這次協調民調委由聯合報與艾普羅民調公司連續執行三天，根據民調結果，吳宗憲與張勝德的民調支持度差距很小，但吳以些微差距勝出。

吳宗憲稱自己僥倖勝出，接下來他會將張勝德的所有政見與想法，與自己的想法融合在一起，兩人會是互助合作的伙伴。他也將拜會民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠及民眾黨主席黃國昌，儘快完成「藍白合」，相信宜蘭可以打造出模範、不互潑髒水的選舉，讓宜蘭縣成為全國「藍白合」的典範。

陳琬惠則恭喜吳宗憲勝出，並強調，藍白合的最大共識就是「拿下宜蘭縣長這一局！」藍白合在宜蘭的人選，應該會是在三月底確定。

已獲民進黨提名參選宜蘭縣長的林國漳則表示，選舉應是人格與價值的對決，同為法律人，期待這場選舉能針對宜蘭的未來進行理性對話，但也正因身為法律人，必須嚴肅直言，吳宗憲過去在立法院配合特定政黨強推的修法，屢遭憲法法庭判定違憲，為了政黨利益，連憲法精神都可以背棄、甚至帶頭違法的人，如何讓宜蘭縣民放心將縣政與縣民權益交託給他？

綠營林國漳批吳背棄憲法精神

林國漳也說，宜蘭需要的不是靠政治聲量，甚至是為了「藍白合」政治盤算而來的空降人選，他在地服務卅年，對家鄉的責任感，絕非臨時起意的政治算計可以取代。

