綠委：中共一條龍認知戰 亂斬一通

內政部長劉世芳。（資料照）

港媒指控內政部長劉世芳的外甥顏文群在中國投資謀利、並為其提供政治獻金，中國國台辦旋即附和依法查處。對此，民進黨立委痛批，近期因民眾黨立委李貞秀的國籍問題，中共針對劉世芳進行一條龍式抹黑認知戰，竟用誅九族與抄滿門的手法亂斬一通，亦揭示台灣人的政治參與恐遭受跨國威脅。

謝金河：加速企業外逃

財信傳媒集團董事長謝金河昨說明，劉世芳外甥僅是生產電池負極材料的公司榮炭的專業經理人，本來零持股，甫獲配七十張股票；且該公司在中國內捲下，近三年已虧近十億元，在中國的三家子公司也是慘賠，並非賺紅錢。這種典型的肅殺手法對中國經濟不會帶來什麼好處，反而造成企業加速外逃。

民進黨立委林楚茵受訪表示，中國媒體與國台辦根本是認知作戰一條龍的恐嚇操作，只敢用大砲來打小鳥的連坐法。劉世芳的外甥已四十歲，劉根本管不到成年的親戚如何工作；這種羅織罪名、文革式的抹黑，不只是邏輯死亡，更顯示中國經商環境的惡劣，只能仰中國鼻息才能活下去。

「不要把中國那套搬到台灣，台灣人沒在怕！」民進黨立委吳思瑤批評，中共竟用誅九族與抄滿門的手法，更是狗屁倒灶、文不對題的亂斬一通，呼籲中國管好自己，台灣內政輪不到北京來管。

民進黨立委沈伯洋提醒，這件事真正離譜的地方是，中國宣告了一項新規則，只要曾在台灣支持過特定政治立場，在中國工作或有有商業往來，即可能被定為台獨金主，「也就是說，台灣人的政治參與，會被共產黨跨國審查。」

不過，國民黨立委羅智強質疑，「反滲透法」就是為查境外敵對勢力的資金影響台灣選舉，若按此標準，此事是否應從國安角度嚴格查辦？相關單位應立即全面調查，釐清其親屬在境外敵對勢力的投資狀況、資金流向是否涉及政治影響，國安不應有雙重標準。

林楚茵反批，國民黨跟著中共起舞，不如查查有多少國民黨立委，是否一天到晚往中國跑，又是否帶了什麼紅錢回來？不要打到後來成為迴力鏢，打到自己人可就不好玩了。

