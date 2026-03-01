為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    劉世芳親屬遭查 陸委會發布中國風險警示

    2026/03/01 05:30 記者鍾麗華／台北報導
    陸委會昨發布首次「二〇二六中國經濟風險警示」，鄭重提醒台商，赴中投資經營及工作，政治風險急劇升高。（資料照）

    陸委會昨發布首次「二〇二六中國經濟風險警示」，鄭重提醒台商，赴中投資經營及工作，政治風險急劇升高。（資料照）

    籲台商赴中投資須審慎評估 避免經濟損失並危及人身安全

    有親中港媒報導稱內政部長劉世芳的外甥在中國投資謀利，中國國台辦隨即附和，正依法依規查處。對此，陸委會嚴正駁斥中國方面刻意操弄及惡意扭曲相關事實，並於昨發布首次「二〇二六中國經濟風險警示」，鄭重提醒台商，相關事件的發展顯示，赴中投資經營及工作，不僅涉及可觀的經濟風險，且在中國政經不分體制下，其政治風險更急劇升高，陸委會特籲請台商赴陸須審慎評估，避免經濟損失及人身安全風險。

    中以懲獨為名政治連坐 台商應重評估海外佈局

    在經濟風險方面，陸委會表示，中國經濟面臨內部結構調整困境，包括：經濟持續下行風險、外商投資劇減、青年高失業率、消費動能不足、房地產市場不振，大量補貼造成產能過剩、內捲式競爭、物價持續低迷乃至通貨緊縮等，皆影響台商的經營及獲利，甚至造成不可預期的風險。

    陸委會指出，中國經濟亦面臨日益升高的外部風險。中國不公平競爭手段及過剩產能，引發與美國持續的關稅戰及科技戰；歐洲、日本等國家亦持續加強各項與中國貿易的「去風險」措施。中國產品向全球傾銷，更引起各國關注及愈來越多的聯合反制措施，這些發展都可能加大在中國台商投資經營的風險。

    中國經濟持續下行，官方雖宣稱二〇二五年經濟成長率五％，但國際機構及專業投資機構普遍質疑其統計真實性，更不看好中國經濟長期發展；外商近年也大幅減少甚至撤出對中國的投資；台商更應該注意在中國投資營運的巨大經濟風險，重新評估海外佈局。

    陸委會說，相關案例顯示，中國當局以懲獨為名，鎖定特定人士，並對無辜台商進行政治連坐，對台商財產及人身安全構成不可預期的威脅。國台辦扭曲事實的言論、對台商赤裸裸的恐嚇，以及肆無忌憚的政治操弄，充分凸顯極權國家濫用公權力的醜陋面目。

    陸委會表示，鑑於國際政經局勢與兩岸情勢已產生根本變化，台商投資中國風險愈來愈高，而中共以「懲獨」為由，對無辜台商進行政治迫害，更觸犯了國際政治及國際法維護人權的規範及底線。面對政經風險急遽升高，台商是否繼續在中國大陸發展必須審慎評估，慎之又慎，呼籲中共當局懸崖勒馬，不要以政治干預正常的經貿活動，迫使台商走向脫鉤斷鏈，甚至讓兩岸交流持續倒退。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播