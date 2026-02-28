為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    北市今228追思 受難者施芳井之女將致詞

    2026/02/28 05:30 記者孫唯容／台北報導

    今年是二二八事件七十九週年，台北市文化局昨起舉辦系列紀念活動，在北市中山堂舉辦《台灣思想起、和聲共融》紀念音樂會，邀請台灣銅管重奏團、台北弦樂重奏團、台灣女高音聲樂家簡文秀等人，用溫柔的歌聲、音符撫平歷史傷痕。今紀念追思會由松山國小合唱團演出後，隨後敲響和平鐘，全體一同默哀，台北市長蔣萬安及受難者家屬代表獻花致敬，二二八受難者施芳井之女施淑娟將代表致詞。

    台北二二八紀念館館長鍾瀚慧受訪表示，受難者施芳井在二二八事件發生期間，擔任新竹縣警察局竹東分局巡官，由於不配合鎮暴清鄉行動，當時新竹縣警察局羅織「攜械支援暴民」罪名，將施芳井撤職並通緝，迫使他不得不改名、逃亡多年，二〇二五年經由文化局等單位協力，幫助施芳井家屬將父親改回原名，其女施淑娟也應允代表致詞。

    蔣萬安今將出席紀念追思會，並與受難者家屬一同獻花致敬。文化局表示，今年紀念追思會以「台灣思想起、和聲共融」為主軸，向受難者默哀致敬，擁抱台灣歷史上深刻的刻痕，期望以和平、莊敬與溫馨的方式，使得同在福爾摩沙島上的你我，凝為一體。

