    首頁 > 政治

    國台辦查處劉世芳外甥 陸委會譴責中共「跨境鎮壓」

    2026/02/28 05:30 記者鍾麗華、林哲遠／台北報導
    中國國台辦稱正查處內政部長劉世芳的外甥顏文群，陸委會批評是對台灣政府、官員以及無辜民眾進行「跨境鎮壓」。（資料照）

    中國國台辦稱正查處內政部長劉世芳的外甥顏文群，陸委會批評是對台灣政府、官員以及無辜民眾進行「跨境鎮壓」。（資料照）

    親中港媒「大公文匯報」報導昨報導稱，內政部長劉世芳的外甥顏文群在中國投資謀利且為她提供政治獻金，中國國台辦隨即發出新聞稿回應稱，正在依法依規查處，絕不允許支持台獨、破壞兩岸關係的人，一邊在中國賺錢、一邊「吃飯砸鍋」。陸委會批評，這是赤裸裸的假「懲治台獨」名義，對台灣政府、官員及無辜民眾進行「跨境鎮壓」。

    劉世芳處理中配議題態度強硬，還把支持武統、言行爭議的中配驅逐出境，中國國台辦去年三月把她列為「台獨打手幫兇」，今年一月再列為「台獨頑固份子」。

    劉的外甥捐款與任職 時序不符

    「大公文匯報」昨報導引述匿名來源指稱，顏文群目前擔任台灣某鋰電池材料公司總經理，該公司在中國分別投資江西等地三家公司。顏文群曾向劉世芳提供政治獻金，為公司業務，二〇二三年至二〇二五年十四次到中國。

    本報查閱監察院公報及台灣公司「公開資訊觀測站」資料，顏文群是在二〇一九年立委選舉時捐給劉世芳十萬元，二〇二三才到該公司任職，與所謂的「吃飯砸鍋」時序不符。

    中共恣意標定台獨 再連坐無辜

    陸委會表示，中共假藉港媒散佈惡劣訊息，攻擊劉世芳，並不當牽連其外甥，這種先恣意標定「台獨」，再連坐無辜，對兩岸良性互動造成嚴重傷害，對此予以嚴正譴責。

    陸委會說，中共的惡劣行徑只會讓從事兩岸往來交流民眾心生畏懼，呼籲中共及早懸崖勒馬，否則必將傷及自身。面對中共無理舉措，政府將全力保護國人合法應有權益。

