    政治

    國台辦稱查處劉世芳外甥 學者：赴中經商政治風險上升

    2026/02/28 05:30 記者鍾麗華／台北報導
    中國國台辦稱查處劉世芳外甥，學者認為中國把政治與經濟活動綁在一起，代表赴中國經商的政治風險正在上升。（彭博檔案照）

    中國國台辦稱查處劉世芳外甥，學者認為中國把政治與經濟活動綁在一起，代表赴中國經商的政治風險正在上升。（彭博檔案照）

    中國國台辦宣稱查處在中國經商的劉世芳外甥顏文群，前東海大學陸研中心副執行長洪浦釗昨受訪說，這起事件其實不是單一個案，而是中國這幾年對台施壓模式的延伸。從最早公布「台獨頑固分子」清單，到後來限制入境、禁止合作，再到影響親屬與企業，中國已把政治立場與經濟活動綁在一起，代表赴中國經商的政治風險正在上升。

    政府不能僅口水回應 須制度處理

    洪浦釗指出，中國透過清單、分類與公開點名，讓所有人知道，只要政治立場被貼上標籤，壓力就會延伸到經濟與家庭層面。這種操作目的，不只是懲罰個人，而是製造「連坐式的寒蟬效應」，要讓官員、公職人員，甚至一般企業主，在思考立場時開始自我設限。這當然會對政府形成壓力，因為每一次個案都會被放大，試圖讓執政團隊陷入被動回應的局面。

    洪浦釗強調，既然中國已把政治與經濟綁在一起，把政治立場制度化、工具化，政府就必須把風險講清楚。不是要大家不要去，而是要讓企業知道，現在進入中國市場，除了市場風險，還有政治風險，而這個風險可能隨時出現。

    洪浦釗認為，政府不能只用口水回應，而必須用制度來處理，也不能讓個人單獨承擔這種壓力。如果政治立場可能影響到家人或企業，那政府就必須表明態度，讓公職人員知道他們不是孤身面對。否則久而久之，大家只會選擇少說話、少表態，這正是中國希望看到的效果。

    兩岸政策協會研究員吳瑟致表示，中共以類似「誅九族」形式，來打擊「台獨頑固分子」，想造成殺雞儆猴的效果，展示長臂管轄的法律戰，但對台恐嚇的效果有限。

    「誅九族」打擊「台獨頑固分子」

    吳瑟致指出，目前整個中國的投資環境與市場，吸引力已不足了，台商前往中國投資的規模與熱潮已過，甚至許多台商已離開中國市場。中國恐嚇台商的作法，反而對台商赴中投資，帶來負面效應，在政治風險提高下，讓想前往中國投資的台商望而卻步。

    吳瑟致說，中國在二〇〇五年發布「反分裂國家法」，二〇二四年也發布「懲治台獨廿二條」，一年一度的中國全國人大與政協將於三月四與五日登場，國台辦是否特地選在此時出手？兩會是否再祭出相關反獨法律？值得觀察。

