蔣萬安不曾以「蔣家後代」為228道歉 綠促勇於面對

今年是二二八事件七十九週年，台北市長蔣萬安今天將出席二二八和平公園紀念追思會，與受難者家屬一同獻花，向歷史的傷痕致敬。蔣萬安上任三年來，每年皆以市長身分向受難者家屬致歉，非以身為蔣家後代的身分。民進黨籍議員何孟樺認為，主張「我是台灣人」的蔣萬安，應勇於面對先祖在二二八對台灣造成的傷害。國民黨籍議員張斯綱認為，蔣萬安表現恰如其分，是否以蔣家後代來道歉，已不是重點。民眾黨籍議員林珍羽則說，歷史傷痛不可抹滅，在多重身分下，蔣萬安的表現是及格的。

何孟樺︰先祖傷害台灣 蔣受餘蔭

何孟樺表示，認為自己是台灣人第一代的台北一〇一董事長賈永婕，勇於面對自己的家族過往，主張「我是台灣人」的蔣萬安市長，也應勇於面對自己先祖在二二八、白色恐怖對台灣所造成的傷害。畢竟大家都知道，蔣萬安能在政壇平步青雲，始終受到兩蔣威權黨國遺緒的滋養。無論是蔣經國留下的救國團，或是兩蔣的侍從故舊，都在政治上給蔣萬安非常大的助益。蔣市長如果不面對先祖的錯誤，反倒只享受先祖的餘蔭，那就等同持續在傷害台灣人與台灣社會。

張斯綱︰市長嚴肅面對 恰如其分

張斯綱認為，蔣萬安以一個市長的高度、從政位置高度，來參與二二八紀念追思會，過去三年的表現恰如其分，以莊重、嚴肅的態度面對歷史傷痕，是否以蔣家後代來道歉，已不是重點，目前蔣萬安在政壇的風格，各界看待他的角度，早已不是用蔣家後代來檢視。

林珍羽︰兼具多重身分 表現及格

林珍羽表示，二二八事件走過七十九年，歷史傷痛要銘記在心，不可被抹滅，對於受難者家屬是一輩子的傷痛，但是沒有人可以選擇自己的出身，蔣萬安以市長高度，本來就應該面對每一件歷史事件，在多重身分下，蔣萬安的表現是及格的。林珍羽也說，面對傷痕，民眾黨選擇透過以一日北高的騎行挑戰，用汗水取代淚水，勇敢前行。

