《北市議員選舉》綠推聯合配票 多區拚3＋1席上壘

年底台北市議員選舉，民進黨將提名廿五人參選，其中大安文山、中正萬華、內湖南港選區都力拚現任三席加一席，擬採聯合配票策略。傳統民進黨艱困選區大安、文山區議員簡舒培說，本屆提名五席二人落馬，但二人的票加總實質能多一席，因此這次雖較上次少提名一席，整體還是以增加民進黨席次為主要策略。中山、大同區議員顏若芳說，該區泛綠選票約四席，呼籲支持者集中投票四席全上。

僅第一選區提5席 其餘均提4席

民進黨台北市黨部此次提名策略，除第一選區（士林北投）提名五席，其餘選區皆提名四席，各區初選民調時間三月九日至十三日，現任、新人都一起對比決定最強棒出馬。

以二〇二二年民進黨候選人當選情況來看，第一選區當選五席；第二選區（內湖南港）三席；第三選區（松山信義）四席；第四選區（中山大同）三席，但林亮君本屆加入民進黨，合計四席；第五選區三席；第六選區三席。

前立委高嘉瑜已高喊聯合配票，讓港湖選區四席全上。簡舒培昨受訪表示，大安、文山雖是綠營艱困區，但不代表支持者沒有增加，此次提名四席，只要採取聯合配票方式，讓所有本土票都入匭、發揮最大效果，讓該區全壘打是共同的目標。她強調，民進黨雖減少提名，實質上還是以增加議會席次而努力，否則席次不夠，監督蔣市府也只能狗吠火車。

顏若芳表示，中山、大同區雖是綠營傳統優勢選區，但過去中山大同泛綠陣營要當選最高就是四人，即便近年來聲勢最好的二〇一四年也是如此，要是有五個競爭者，最慘的狀況就是掉兩席，呼籲民進黨支持者，務必讓四席全上。

