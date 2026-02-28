美智庫兵推共軍犯台3階段 斷網後飽和攻擊

美國華府智庫「新美國安全中心（CNAS）」發布最新報告「台灣的地獄景象：重新思考不對稱防衛」。（圖擷自CNAS官網）

面對台海情勢，美國華府智庫「新美國安全中心（CNAS）」發布最新報告「台灣的地獄景象：重新思考不對稱防衛」，透過兵推分析指出，中共若武力犯台，戰爭呈現三個主要階段，包含大規模的預備性打擊、跨越海峽兩棲登陸，以及突破灘頭陣地並向台北推進。報告並直指，中國共產黨雖偏好和平統一，但正持續建軍，全面入侵是確保中共能控制台灣的唯一選項。

全面入侵 中共控制台灣唯一選項

針對共軍犯台的第一階段，報告指出，中共可能不會透過飛彈或船艦發起侵略，而是從太空和網路空間展開。共軍將發動協同攻擊，致盲台灣衛星、切斷數位網路並干擾導航系統，在開出第一槍前就癱瘓民生基礎設施與軍事通訊。隨後，中共將對飛機、船艦、飛彈發射陣地、雷達與指揮部發動數千次空襲與飛彈打擊。這種跨領域飽和打擊，意圖在削弱台灣軍隊並摧毀其士氣，使殘存守軍陷入癱瘓或混亂，讓共軍船艦能以最小阻力安全渡海登陸。

請繼續往下閱讀...

第二階段則是高風險的兩棲渡海與空降突襲，共軍必須集結龐大艦隊運送數以萬計的部隊橫渡海峽。中共將試圖在入侵的時間與地點上欺騙台北，並運用宣傳手段削弱民眾的抵抗意志。大型兩棲突擊艦預料將停留在多數沿岸防禦火力射程之外，轉而部署較小的登陸艇與直升機完成最後接近海灘的高風險任務。與此同時，共軍空降部隊也將發動突襲，意圖對台灣政府進行斬首、奪取機場並控制關鍵地形，從後方牽制台灣守軍。

戰爭的最後階段則面臨雙重挑戰，解放軍必須集中兵力向首都推進以推翻政府，同時建立維持入侵部隊所需彈藥、物資與燃料的海上後勤管道。報告評估，建立穩固的登陸據點雖能取得立足點，但通往台北的道路並非坦途，解放軍需穿越溝壑縱橫的山隘，渡過無數河流，並在密集的都市地形中作戰。為滿足部隊的物資、人力與醫療支援需求，解放軍已計畫徵用民用船隻來擴充其軍事海運能力。

台不對稱防衛 提高入侵成本與風險

不過，報告也點出解放軍侵略計畫的潛在缺陷與重大挑戰。共軍目前面臨的一大短板，在於缺乏足夠的登陸艇來將部隊運送至海灘的最後幾哩路。根據估算，中共海軍現有的兩棲戰力一次僅能登陸約一萬九千名士兵，若與一九四四年六月諾曼第登陸首日同盟國投入的逾十五萬名兵力相比，規模差距甚大。

報告結論強調，如果入侵的成本與風險維持在令其望而卻步的高點，中共最終可能永遠不會發動侵略，而台灣的不對稱防衛戰略，正是為此而設計。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法