終身職一級上將林鎮夷、霍守業 籲挺國防特別預算

國防部長顧立雄（右一）與退輔會主委嚴德發（左一）二十六日邀請一級上將林鎮夷（右二）、霍守業（左二）共同主持「愛國教育北區座談」，齊心呼籲榮民前輩與政府站在一起，支持國防建軍計畫。（軍聞社）

顧立雄邀請同台宣講 盼榮民前輩支持建軍計畫

為爭取各界支持總規模一．二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」軍購特別預算，國防部長顧立雄廿六日偕同退輔會主委嚴德發，共同主持「愛國教育北區座談」，向退伍軍人團體說明國防政策。會中更罕見請到國軍唯二的終身職一級上將，總統府戰略顧問林鎮夷、國防安全研究院董事長霍守業同台宣講，齊心呼籲榮民前輩與政府站在一起，支持國防建軍計畫。

軍媒報導，這場座談於退輔會舉行，總計邀請中央軍事院校校友總會、退伍軍人協會、八二三戰役戰友總會等三十七個退伍軍人社團，以及雙北四十一個地區性後備輔導中心代表出席，現場氣氛熱烈。

林鎮夷：俄烏戰爭為鑑 須提高國防預算

顧立雄在會中強調，「唯有實力才能帶來和平」，面對中共頻繁以灰色地帶襲擾及認知作戰威脅國家安全，國家有義務提供官兵先進、有勝算的裝備，使其能專心戰備。他承諾，國防部將以最嚴謹、透明的態度審慎規劃每一分預算，絕不浪費公帑，並將全面檢視修訂各項加給，實質照顧官兵。

嚴德發則表示，退伍袍澤守護國家的初心始終如一，面對嚴峻威脅，建立實力絕非口號，期盼榮民前輩發揮「衛國無悔」精神，成為國家安全的堅強後盾。

二位高齡八旬、均曾任參謀總長的一級上將，也針對當前情勢發出諍言。八十一歲的林鎮夷以俄烏戰爭為例指出，各國皆在強化軍備，我國經費有限，更應儘早規劃並提高國防預算規模，落實各項軍購案。

霍守業：善戰與備戰 才是和平唯一籌碼

八十三歲的霍守業強調，戰爭最高境界在於「避免戰爭」，但在武力衝突難以排除的現實下，「善戰」與「備戰」才是和平的唯一籌碼，唯有展現「敢戰且能戰」的實力，才能震懾對手、達成「止戰」的終極目標。

專案簡報由參謀總長梅家樹上將引言，他重申國軍堅定執行「防衛固守、重層嚇阻」戰略，並致力提升訓練質與量。戰規司長黃文啓中將隨後說明，因應中共軍事威脅加劇，國防部籌獲武器裝備均經嚴謹評估，未來將持續朝「打造台灣之盾」、「加速擊殺鏈」、「打造非紅供應鏈」三大特色發展，以厚實軍備能量，捍衛自由民主。

