中選會：若李貞秀自始當選無效 就依法處理

立委資格未確認前 卓揆盼審慎應處

民眾黨中配立委李貞秀被認定就任前未放棄中國籍，參選前也未註銷中國戶籍，行政院長卓榮泰已通令各部會禁向李貞秀提供任何資料，並要求中選會進行必要行政作業審慎處理。中選會昨回應，若有自始當選無效的情況，中選會就依法就事證處理。

被踢爆兩年前立委選舉時 仍有中國戶籍

民進黨立委林楚茵日前揭露，李貞秀在去年三月才赴中國辦理戶籍註銷並取得證明，代表李貞秀在二〇二四年一月立委選舉投票時，仍在中國設有戶籍，違反「兩岸人民關係條例」不具參選資格；民進黨立委黃捷亦呼籲，中選會若查證卻無除籍屬實，應認定當選無效。

當時中選會對此表示，中選會是依「公職人員選舉罷免法」規定，辦理民眾黨不分區立委之遞補作業，經中選會審查結果，候選人資格均符合公職人員選舉罷免法規定，亦查無候選人有不得登記為候選人之情事。

如今卓榮泰拍板，在未獲得進一步確認前，請中選會依陸委會、內政部去函內容，進行必要行政作業審慎處理。在立委資格還沒有確認前，卓揆要求各部會一律不提供任何資料，不只是機密資料，任何資料都不予提供。

中選會對此回應表示，依法依例辦理選務，如依「公職人員選舉罷免法」第七十三條辦理遞補作業，並發布遞補當選人名單公告等，合先敘明。若有自始當選無效之情事，選務機關依法就有權機關提供之相關事證續處，如提中選會委員會議討論等程序。

卓揆通令禁給資料 陸委會、內政部：遵循

陸委會副主委梁文傑強調，既然院長已表明態度，各部會都會一體遵循，陸委會對於李貞秀的適格性及資格等疑慮尚未消除，政府各部門都會用同樣的態度處理此事。內政部政務次長馬士元也表示，院長已有明確指示，所以內政部會按照政院辦理，不提供任何資料給李貞秀，待爭議釐清後再進行後續的配合。

內政部戶政司長陳永智昨也在政院院會後記者會強調，內政部已三次分別函請立法院秘書長與李貞秀，提供就職前已辦理放棄國籍的證明文件，立法院秘書長二月十三日有回函，但內容沒有提供相關書面證明。據了解，立法院於回函中表達，後續將會透過朝野協商來處理。

