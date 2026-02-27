（新北）民進黨民調 蘇巧慧支持度首超李四川

民進黨新北市長參選人蘇巧慧。（資料照）

二〇二六年新北市長選舉上演拉鋸戰！根據民進黨內的最新民調指出，民進黨參選人蘇巧慧、國民黨參選人李四川及民眾黨參選人黃國昌的三方競逐下，蘇巧慧以三十八．一％的支持度，領先李四川的三十．二％和黃國昌的十三．一％；若是藍綠對決，蘇巧慧首度以四十三．七％超越李四川的四十三．三％。

若綠藍對決 蘇43.7％ 李43.3％

蘇巧慧表示，非常感謝大家認同她和團隊這段時間的努力，各項民調都會認真參考，持續按照自己的步調，提出更多照顧市民生活、提升新北產業競爭力的政見；記者致電李四川暫未獲得回應，但他昨日上午受訪時表示，尚未收到市長蔣萬安准辭公文，並強調「還在台北市上班，不談選舉的事」。

請繼續往下閱讀...

蘇獲年輕選民青睞 兩人在中高齡互有領先

黨內人士分析，與二〇二二年相較，近期民進黨在新北市的政治局勢轉好，蘇巧慧與李四川的知名度相當，且欣賞度均在五十％以上，目前蘇的領先關鍵是年輕選民支持度較高；而李四川明顯在青中年區間落後，但在中高齡則與蘇互有領先。

蘇巧慧昨表示，在過年前夕和春節期間，她積極走入市場和廟宇，感受到越來越多不分年齡、不分黨派的民眾表達支持，也非常感謝大家認同她和團隊這段時間的努力，各項民調都會認真參考，會持續按照自己的步調，提出更多照顧市民生活、提升新北產業競爭力的政見，爭取為四百萬新北市民服務的機會。

李四川目前昨未接電話，未獲得其回應，不過新北市藍營「小雞」動作迅速，第五選區（板橋）拚連任的市議員劉美芳昨天在板橋掛出她與李四川的聯合看板，將以「最強陣容、川劉不息」的理念持續服務市民。

新北市議員劉美芳拚連任，掛出與李四川的聯合看板。（劉美芳提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法