    政治

    未放棄中國籍 立委資格未確認 政院通令各部會 禁給李貞秀資料

    2026/02/27 05:30 記者鍾麗華／台北報導
    行政院長卓榮泰昨在院會通令各部會，不得提供民眾黨中配立委李貞秀任何資料，內政部次長馬士元表示，內政部依指示辦理，待爭議釐清再進行後續配合。（記者黃宜靜攝）

    行政院長卓榮泰昨在院會通令各部會，不得提供民眾黨中配立委李貞秀任何資料，內政部次長馬士元表示，內政部依指示辦理，待爭議釐清再進行後續配合。（記者黃宜靜攝）

    民眾黨中配立委李貞秀就任前未放棄中國籍，參選前也未註銷中國戶籍，行政院長卓榮泰昨在院會通令各部會不得提供李貞秀任何資料。至於卓揆是否會接受李貞秀的質詢？行政院發言人李慧芝在記者會表示，卓揆稱呼她為「李女士」，答案應該很清楚。

    卓揆稱李女士 不會接受她質詢

    卓揆表示，不管是陸委會、內政部，無論就「兩岸人民關係條例」或「國籍法」，目前適用都存有不明確、瑕疵，甚至不具備法定條件的現象存在。在未獲得進一步確認之前，盼中選會能依其職權，針對陸委會及內政部去函內容，審慎處理行政作業。在立委資格還沒有確認前，他要求各部會一律不提供任何資料，不只是機密資料，任何資料都不予提供。

    卓揆廿四日赴立法院施政方針報告並備質詢時，稱李貞秀為「李女士」而未稱「委員」，行政院昨天記者會上，李慧芝也同樣稱呼李貞秀為「李女士」。對於卓揆是否接受李貞秀質詢？李慧芝指出，「李女士」的戶籍與國籍爭議尚無法釐清，卓揆稱呼她為「李女士」，答案應該很清楚。

    李慧芝說，行政院秘書長張惇涵已邀內政部、陸委會及中選會，就相關事證討論，目前李貞秀無論是適用「兩岸條例」或「國籍法」仍有疑義，內政部與陸委會也多次說明。

    資格未釐清是問題 無關新住民

    內政部戶政司長陳永智於院會後記者會強調，內政部至今仍未收到辦理放棄國籍的證明文件。陸委會法政處副處長董玉芸表示，李貞秀案衍伸登記參選時是否符合參選資格要件等情事，將於三月初邀內政部及中選會開會研商，參選資格的查核確認如何精進完整，以避免類似狀況再次發生。

    對於民眾黨創黨主席柯文哲要求卓揆清楚說明，中配是否是外國人，是否即使拿到身分證也沒有參政權？政院官員回應，國籍法與兩岸條例都有明確規範，民眾黨有過一名越南配偶新住民立委，李貞秀資格未釐清才是最大問題，與新住民配偶身分無關。

