川普訪中前 先會見高市╱泉裕泰︰對台灣利多

前日本台灣交流協會代表泉裕泰昨接受本報專訪表示，美國總統川普訪中前先舉行日美領袖會談，對台灣是利多消息。 （特派記者陳鈺馥攝）

本報專訪前日台交流協會代表

日本眾議院改選自民黨大獲全勝後，首相高市早苗預定三月下旬訪問美國，將在四月「川習會」舉行前，會見美國總統川普。前日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰昨日接受本報專訪表示，川普總統訪華前舉行「日美領袖會談」，對台灣是利多消息。

日方人士透露，高市早苗這次是首度訪問美國，日本選擇在「川習會」前與川普總統見面，美日一定會就台灣議題深入討論；針對自民黨在眾議院選舉囊括逾三分之二席次，未來台日關係是否有所變化？泉裕泰指出，高市政權預計將積極推動經濟與軍事安全保障政策，也充分理解台灣在安全保障上的定位。

泉裕泰談及，在川普總統訪華前舉行「日美領袖會談」，對台灣是利多消息。高市內閣包括首相本人在內，有不少「親台灣派」議員，日台關係無需擔憂。目前兩國之間無重大政治爭議，應把握時機解決實質議題。

CPTPP 台灣應具體展示準備進度

泉裕泰舉例，例如加強防衛當局之間的交流機制，以及推動台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的工作小組。尤其在CPTPP問題上，台灣自身努力尤為重要。不僅要表達加入意願，更應具體展示準備進度，並向國際社會廣泛說明。

台海危機 日本可能行使集體自衛權

另外，高市早苗去年曾表示，若台灣發生涉及軍事行動的緊急狀況，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。泉裕泰指出，高市首相的發言意在指出，若台海發生危機、美軍遭攻擊，日本可能依據日美安全保障條約認定「存立危機事態」，並行使集體自衛權。

泉裕泰分析，這並非新論述，中國也了解這個說法。日美雙方都希望維持台海和平安全，反對使用武力。經歷烏克蘭戰爭後，歐洲對強權國家的警惕上升，對台灣態度明顯改善。台灣半導體也因供應鏈與經濟安全而更受重視。但更關鍵的是，台灣的地緣戰略價值。

泉裕泰說，台灣位於東海、南海與西太平洋三大海域的要衝。一旦台灣落入中國之手，中國核潛艦將更容易進入廣闊太平洋隱蔽，從而威脅美國本土，美國不可能容許此種情況。

「我相信若發生台灣有事，美國必定援台！」泉裕泰強調，但是美軍馳援需要時間，在此期間台灣必須自我防衛。不會自我保護的國家，無法獲得他人幫助。若美國介入並遭攻擊，日本將根據日美安保條約認定「存立危機事態」，並行使集體自衛權。

