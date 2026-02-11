為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    民進黨北市議員登記 士北、港湖同額免初選

    2026/02/11 05:30 記者何玉華／台北報導

    民進黨台北市議員提名，昨天完成黨內初選登記，將提名廿五席，共卅二人登記，以第四選區（中山、大同）七搶四競爭最激烈。市黨部主委張茂楠表示，第一、二選區登記與提名人數同額，不辦初選；第四選區陳怡君是否符合初選資格，黨部會將登記名單送黨中央做資格審查，由黨中央宣布是否符合。

    32人登記 將提名25席

    民進黨市議員各選區登記參選名單如下：

    第一選區（士林、北投）提名五人，共有林世宗、陳賢蔚、鍾佩玲、陳慈慧、林延鳳五人登記，和第二選區（內湖、南港）提名四人，共有王孝維、高嘉瑜、陳又新、何孟樺四人登記，不辦理初選。

    中山大同7搶4 最激烈

    須辦理初選的選區包括，第三選區（松山、信義）提名四人，共有呂瀅瀅、許淑華、洪健益、張文潔、郭凡五人登記；第四選區（中山、大同）提名四人，共有賴俊翰、林亮君、陳怡君、顏若芳、林子揚、朱政騏、李立聖七人登記；第五選區（中正、萬華）提名四人，共有馬郁雯、劉耀仁、張銘祐、康家瑋、洪婉臻五人登記；第六選區（大安、文山）提名四人，共有陳聖文、徐嶔煌、劉品妡、高揚凱、簡舒培、王閔生六人登記。

