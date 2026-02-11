民進黨新北市議員初選 37人登記

民進黨新北市議員初選登記昨日截止，總共有卅七人登記，多數現任市議員爭取連任，其中第三選區、第八選區為極可能進入民調初選的激戰區。此外第三選區市議員鍾宏仁表態任期屆滿退休，第十一選區市議員周雅玲未參加初選登記；第五選區市議員石一佑與第九選區市議員陳永福都將交棒。

民進黨新北市黨部公布登記完整名單，包括第一選區（提二席）鄭宇恩、游明諺；第二選區（提二席）李宇翔、戴翎育；第三選區（提四席）翁震州、翁昭仁、吳奕萱、陳岱吟、林秉宥；第四選區（提六席）陳俊維、彭佳芸、李余典、顏蔚慈、李倩萍、邱婷蔚；第五選區（提五席）李昆穎、戴瑋姍、山田摩衣、黃淑君、陳俊諺；第六選區（提三席）張維倩、張志豪、張嘉玲；第七選區（提二席）羅文崇、許昭興；第八選區（提五席）彭一書、高乃芸、卓冠廷、吳昇翰、廖宜琨、林銘仁；第九選區（提二席）陳乃瑜、陳韋任；第十選區（提一席）林裔綺；第十一選區（提二席）朱誼臻、張錦豪、蔡美華。

其中除第七、第十選區外，各區均有一席女性保障名額。

第3、8、11選區將辦民調

市黨部執行長高碩呈表示，第三、八、十一選區預計於三月二日至四月十日辦理初選民調。

