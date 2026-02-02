中配李貞秀遞補立委 賴中強：未申辦放棄國籍 無就職資格

民眾黨籍中配李貞秀將於明天在立法院宣誓就職，內政部將行文立法院，了解李是否放棄中國籍。（資料照）

中配出身的民眾黨籍李貞秀將於三日在立法院宣誓就職。台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強律師昨以「國籍法」規定強調，李在就職前應申請放棄中國籍才能就職，如果她根本沒有做這個動作，或打從心裡就不認為中華人民共和國、中華民國是不同的國家，根本不應來當立委。據了解，李就職後，內政部將行文立法院，了解李是否放棄中國籍。

據「國籍法」第廿條規定，中華民國國民兼具外國國籍者就任立委前，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。

賴中強說明，「國籍法」明文規定，並非李貞秀可以做一年立委，等到她沒拿出放棄中國籍證明才把她請下台；該法規定的是，當立委就任時，當事人就需提出有去申請放棄中國籍的證明，因為申請放棄國籍並非申請就能馬上放棄。

此外，內政部已多次發函給立法院說明，依「國籍法」第廿條規定，李貞秀須在就職前證明已申請辦理放棄外國國籍，並在就職一年內要完成相關手續。李就職後，內政部將行文立法院，了解李是否放棄中國籍。

國籍法的規定，是否變相給李貞秀一年任期？如果時間到，立院屆時是否也能拒絕配合內政部把李撤職？有官員坦言，「當然會面臨這個問題，老實說這確實也是問題」，但目前僅能依照「國籍法」程序來進行。

李貞秀：執政黨麥來亂

中央選舉委員會昨依「公職人員選舉罷免法」規定公告，洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀六人遞補當選民眾黨不分區立委，並將於嗣後召開的委員會議「追認」這項遞補案。

至於公職候選人當選後應另依國籍法等法律規定辦理事項，中選會強調，不屬於選務權管與執掌事項，不評論或回應。李貞秀昨在臉書發文怒嗆：「鐵打的中華民國文官，流水的執政黨麥來亂。」李貞秀辦公室也發聲明強調，執政黨若真關心國安，就應相信中華民國的法律制度，而非特別貼標籤在李貞秀身上煽動社會恐懼。

民眾黨發言人張彤表示，李貞秀在台灣居住超過十年，領了中華民國身分證，前年被提名為不分區立委，經過中選會確認符合參政要件，如今內政部不甩「兩岸人民關係條例」，逕行以「國籍法」認定，讓基層無所適從。

