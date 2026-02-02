國民黨台中市長人選未定 江啟臣、楊瓊瓔都盼趕快

楊瓊瓔一早到豐原果菜市及豐原菜市場等發送春聯。（記者歐素美攝）

國民黨下屆台中市長提名人選，陷入立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔「姊弟爭」僵局，江啟臣昨至北區東興市場發春聯時表示，市民支持者及議員、里長參選人對於提名人遲未定案，感到焦慮不安，盼當中央提名「越快越好」；楊瓊瓔昨也到豐原菜市場等發春聯，回應指出，她也希望能趕快定於一尊，但強調黨決策程序要公開、透明，才能贏得選民的信任。

國民黨下屆台中市長提名人選，黨中央日前協調江、楊二人破局，國民黨副祕書長兼組發會主委李哲華受訪稱，慢慢趨向有共識，或許在二月六日前就有好結果。

江啟臣昨到北區東興市場發春聯受訪時表示，剩下不到十個月就要大選，沒時間等待，每分每秒對所有參選同志都至關重要，希望台中市長人選趕快底定，「越快越好」。

楊瓊瓔昨也分別至豐原果菜市場及豐原菜市場發送春聯，對此回應指出，她也希望能趕快定於一尊，但強調國民黨最重視的就是制度、公平與團結，她始終依循既有機制，尊重黨的決策程序，唯有在公開、透明、讓基層安心的前提下，所產生的結果才能真正凝聚共識，也才能贏得選民的信任。

立法院副院長江啟臣（中）在東興市場表示，市民支持者及議員、里長參選人，對於市長人選未定案感到焦慮。（記者黃旭磊攝）

