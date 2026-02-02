中部以北今低溫下探13度 明起回暖、週六再轉冷

今日各地早晚偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13至15度，南部及花東低溫約15至17度。（資料照）

中央氣象署指出，今日（2日）持續受大陸冷氣團影響，各地早晚偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13至15度，南部及花東低溫約15至17度，白天北部、宜蘭仍偏涼，高溫約16、17度，中部、花東高溫約19至23度，南部高溫約23至25度。

天氣方面，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有短暫雨，桃園以北、花東地區、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，新竹以南地區一早仍有局部短暫雨，逐漸轉變為多雲的天氣形態。氣象署於今凌晨3點30分針對基隆市與新北市北海岸地區發布大雨特報。

請繼續往下閱讀...

空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

週二（3日）清晨大陸冷氣團持續影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。週三（4日）至週五（6日）白天各地大多為多雲，中南部日夜溫差大，僅台東地區及恆春半島有零星短暫雨。

週五晚間將有鋒面接近，週六（7日）另一波大陸冷氣團南下，中部以北、宜花天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、桃園以北、宜蘭地區有短暫雨，竹苗、花東地區及恆春半島亦有局部短暫雨，其他地區為多雲。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 12 ~ 17 14 ~ 20 16 ~ 25 14 ~ 19

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法