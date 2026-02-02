明就職立委 尚未申請放棄中國籍 官員：可不接受中配李貞秀質詢

立法院民眾黨團遞補的六位不分區立委，明天將宣誓就職，包括將成為我國首位中配立委的李貞秀；官員表示，李貞秀若沒申請放棄中國籍，這樣就職就是無效。（資料照）

立法院民眾黨團遞補的六位不分區立委，明將宣誓就職，包括將成為我國首位中配立委的李貞秀。由於李尚未出具申請放棄國籍證明，知情官員坦言，主管機關內政部若認定就職無效，李向各部會調閱資料時，行政機關就沒辦法配合，李在立院質詢行政院長卓榮泰、各部會首長與官員，他們也可不用回答。

就職前須出具證明 否則就職無效

內政部已多次發函給立院說明，依「國籍法」第廿條規定，李貞秀須在就職前證明已申請辦理放棄外國籍，並在就職一年內要完成相關手續。

官員強調，「放棄國籍不是嘴巴說說」，中國國家移民管理局官方網站本來就有中華人民共和國「退籍證書」，「有表格要下載，要填寫清楚，然後寄出去，李貞秀要向內政部證明有做這些動作，就職前可出示相關影本與文件」。

若要調資料 行政機關將無法配合

李貞秀若沒申請放棄中國籍，官員表示，這樣就職就是無效，不過，立法院是執行機關，仍可能讓李宣誓就職，但未來她要向行政院與各部會調閱資料，行政機關就沒辦法配合，在立院質詢時，官員也可以不用回答。

另，若李貞秀就職時出示申請放棄國籍，卻未在一年內完成手續，這一年內，仍可參與機密會議及取得機密文件，而中國的「國家情報法」有權要求公民和組織在境外協助情報蒐集，因此李貞秀仍有洩密疑慮。官員說，政府只能依法行政，希望立院勿讓李進入國防外交委員會，也不要讓她看機密文件。

