    政治

    蘇巧慧板橋市場拜票 批國民黨只審自肥法案

    2026/02/01 05:30 記者翁聿煌、黃子暘、甘孟霖／綜合報導
    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右三）由黨籍民代陪同到市場拜票。 （記者翁聿煌攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右三）由黨籍民代陪同到市場拜票。 （記者翁聿煌攝）

    民進黨提名新北市長參選人蘇巧慧一月卅一日前往板橋幸德市場掃街拜票。對於立法院一月卅日通過很多爭議法案，蘇巧慧批評，在國民黨主導下整個制度都已經被破壞了，審查的都不是福國利民的法案，而是讓國民黨自肥的法案，實在有愧人民的託付。而被視為國民黨內最有可能提名的新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川分別在臉書抒發意向。

    蘇︰國民黨有愧人民託付

    蘇巧慧昨由立委張宏陸、議員石一佑、戴瑋姍、黃淑君等人陪同掃街，蘇巧慧人氣十足，不少攤商及民眾主動打招呼，高喊「市長好」，令蘇巧慧團隊士氣大振。

    蘇巧慧說，選戰只剩下三百天了，她會持續努力，團隊會繼續衝刺、全力以赴，爭取更多市民的認同。

    對於一月卅日立法院通過很多爭議法案，蘇巧慧表示，大家可以看到，這屆的立法院確實是相當地混亂，本來應該是要審預算的會期，但是一月卅日卻一項預算提案都沒有審查完成，在整個國民黨主導的議程下，反而通過的是給國民黨四百億元黨產的年終獎金，而且也把立法院助理的薪資，變成給立法委員的補助，整個制度都已經被破壞了。

    蘇巧慧批評，她希望未來立法院能夠重新回到正軌，畢竟審查的都不是福國利民的法案，而是讓國民黨自肥的法案，實在有愧人民的託付。

    李四川盼新北是有花的城市

    李四川昨日在粉專貼文分享參與內湖樂活公園夜櫻季活動，貼文中表示「有花的城市，才有品味」，「我住在新北市，希望那裡也會是一個更有花的城市」，引發聯想。

    劉和然分享大學制服舊照

    劉和然粉專連續數日分享新書節錄內容、故鄉彰化美食，也分享就讀國立台灣師範大學時制服照，支持者勉勵「『北區聯考』又快來了」，希望劉和然多多加油。

