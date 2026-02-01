新會期朝野攻防》在野批賴卓體制固執僵化

立法院第十一屆第五會期今天展開。（資料照）

立法院前晚院會，藍白聯手通過黨產條例等爭議法案，中央政府總預算、國防特別條例算仍未付委審查，引起執政黨及民團抨擊。在野立委昨反批，藍白合作通過許多福國利民法案，許多是民進黨過去堅持的改革理念。但賴卓體制的固執及僵化，讓民進黨在國會立法及執政的表現，路越走越窄，在國人面前越失分。

國民黨立委羅智強表示，賴清德執政近二年，鬥爭在野、濫用司法、踐踏國會、丟失台海，但只要涉及民生、關乎民主，可謂一事無成。

甫卸任民眾黨立委的張啓楷認為，賴卓體制執政下，以衝突取代溝通，造成當前政局混亂與困境，藍白理性務實合作的得分也越多。

隨著前民眾黨主席柯文哲交保「復出」後，外界也關注後續藍白合作。據指出，前晚通過的爭議法案，不乏有柯文哲插手的影子。

爭議法案 不乏柯插手影子

例如先前國民黨立委陳玉珍版推出第一版的「立法院組織法草案」（助理費除罪化），引發輿論批評，柯文哲即在內部表達不宜再搞下去，前晚三讀通過的國民黨立委牛煦庭版 民眾黨團修正動議即要求僅能「下屆適用」，連主導此法案的國民黨團總召傅崐萁只能放棄強推。

而衛廣法修法，民眾黨團主張不放回溯條款，認為適用新法對人民團體有利。至於黨產條例，據了解，刪除可讓婦聯會黨產復活的條文，僅讓救國團先行，是柯文哲的意見，認為不要一次放行這麼多，才能讓白營有更多與藍營討論的「籌碼」。

這些爭議法案，也因白營的意見，導致國民黨團想強推的法案最後只能「做半套」。不過，藍營內青壯派立委也樂見白營幫藍踩煞車，多數藍委咸認為，選舉年就別再推爭議法案。

隨著民眾黨立委大換血，黃國昌不再是立委，新會期藍白是否仍在重要法案合作？柯文哲表明，目前藍白合作大戰略沒有改變。藍委也坦言，藍如果沒白拉著，「會跌得更深」，殺傷力還是有差，也比較好對中間選民交待，「中間的這些立委才是代表主流民意」。

