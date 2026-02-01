新會期朝野攻防》綠：尋求政黨合作的可能

立法院新會期今天開始，民進黨團評估重點議案除中選會人事、總預算，軍購條例及對美關稅「該戰就戰」。（資料照）

立法院第十一屆第五會期今天展開。民進黨團期盼在黨團幹部改選契機下，藉由民生議案積極尋求政黨合作的可能性，但會堅守軍購條例及對美關稅的底線「該戰就戰」。

軍購、關稅該戰就戰

民進黨政策會執行長吳思瑤認為，府、院、黨及黨團在選舉年的整體運作須更加綿密，思考突破國會僵局。總統與行政院向在野黨遞出橄欖枝的立場並未改變，只要是以民生優先、對國家有利，綠、藍、白皆可合作。

展望新會期，民進黨團幹事長鍾佳濱昨受訪盤點，可預期面臨的重要議題，包括中選會人事同意權、三月三日邀行政院長卓榮泰報告台美關稅談判結果、國民黨團是否自提國防特別條例版本及預計遞補民眾黨立委的李貞秀有無放棄中國籍證明。

民進黨政策會執行長吳思瑤則說，「藍白大於綠」國會結構不變，尤其今年上半年預計成行的國共智庫論壇及鄭習會，恐加劇中國對立法院的影響力道。民進黨的重要任務有三，一是關乎國家安全的軍購預算案；二是對美關稅協議；三是今年度中央政府總預算案須補足審查進度。

吳思瑤強調，政績是選舉年最大的優勢，應藉由民生議案強化政黨合作，「該戰的要戰，該合的要合，合作是最大前提。」

但也有立委不諱言，「上個會期太軟了」，原期望透過溫和路線溝通，但總預算與軍購條例仍未獲藍白正向回應，顯見放軟沒太大作用。

至於「六上六下」的民眾黨團，鍾佳濱預測，民眾黨前主席柯文哲可能遊走藍綠，甚至挑起「綠白合」議題，例如修法解決李貞秀的國籍問題。

吳思瑤則說，過去民眾黨團前總召黃國昌強勢主導，藍白合態勢相對明顯；隨著黃離開立法院，她對未來與民眾黨的重新對話充滿信心。

至於民進黨團幹部即將改選，吳思瑤認為，新的團隊組成有助於調整與在野黨合作，這是「雙向」過程。因此新會期將是一個重新洗牌、合作的開始，期許能創造出新的可能性。

