新會期展開 民團期待告別「傅黃體制」

民團建議執政黨應主動提出藍白陣營難以反對的政策，展現大局思維與議題主導能力。（資料照）

從民眾黨六席不分區立委換血，到民進黨團總召面臨改選，加上年底九合一大選的壓力下，朝野在新會期的互動模式備受矚目。經民連智庫召集人賴中強受訪表示，民間對於新會期的首要期待是盼告別「傅黃體制」，恢復正常國會，同時建議執政黨應審時度勢，在即將到來的大選壓力下，主動提出藍白陣營難以反對的政策，展現大局思維與議題主導能力。

建議執政黨面臨大選壓力

提出藍白難以反對的政策

賴中強昨受訪表示，大法官判決已明確指出國會應遵守公開透明與討論原則，過去兩年由「傅黃體制」主導的國會運作，經常出現「不議而決」的蠻橫現象，嚴重扭曲憲法賦予立法院「議決」法律的職權。因此迎接立法院新會期，民間最期待的就是「恢復正常國會」，落實實質討論程序。

賴中強也提出三大急迫法案，首先是「台美貿易談判協議」，若國會審議拖延超過六個月，恐面臨關稅提高的經濟風險；其次，攸關國家運作的「中央政府總預算」至今尚未通過，嚴重阻礙施政；最令人憂心的是「國防預算特別條例」，若相關預算與條例無法於二〇二六年順利推動，恐將扭轉台灣在經濟上、國際地緣政治中的優勢地位。

賴中強肯定民進黨過去在爭議法案中，設法提出對案、主動舉辦公聽會，引導社會討論跟思考。他認為，接下來，賴政府不應放棄「政治議程設定」的主導權，建議執政黨應審時度勢，主動提出藍白陣營難以反對的政策，迫使在野黨必須在支持政策與付出政治代價之間做出選擇，在即將到來的大選壓力下，唯有展現大局思維與議題主導能力，才是執政黨該扛起的責任。

公督盟執行長張宏林表示，綜觀第十一屆民眾黨立委表現不如預期，在助理資訊揭露等透明度上較上一屆退步，轉而配合國民黨進行「黑箱隱匿」，呼籲即將上任的新任立委應「覺醒」，重新拾回人民期待的平衡角色，帶動兩大黨進步，而非淪為特定政黨的側翼，否則選民將在未來的選舉中做出合宜裁決。

張宏林建議，民進黨應強化操守自律，在藍白紛擾導致中間選民陷入觀望、退卻的冷靜期，執政黨更應參考日本政壇改革策略，提升國家領導的戰略高度，由總統與行政院長主動主導國家議題，以宏觀的發展方向重新喚起選民認同，將中間選民的退卻轉化為對政府領導力的支持。

