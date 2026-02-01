為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    政院看立院新會期 總預算與國防特別條例仍是重點

    2026/02/01 05:30 記者鍾麗華／台北報導
    中央政府總預算案與國防特別條例草案持續遭封殺，政院期望立院新會期能順利交付委員會審查並通過。（資料照）

    今年度中央政府總預算案與國防特別條例草案持續遭封殺，知情人士表示，立院新會期政院重點仍是此兩案，期望能順利交付委員會審查並通過；另今年是選舉年，也希望推動各項民眾有感、福國利民議案。對於新會期在立法院的攻防，行政院預計明天開會討論。

    今年度中央政府總預算案，送到立法院已逾五個月，原本的預算會期不但未完成審議，更連交付都沒辦法完成，創下憲政史首例。藍白「卡」總預算，卻又提出新興計畫動支案，建請立法院同意先行動支其中卅八項新興計劃、七一八億元預算。國民黨團已揚言，列為開議後優先議案。

    據了解，對於如果屆時立法院通過新興計畫動支案後，行政院是否執行？高層尚未做出最後拍板。由於今年是地方選舉年，新興計畫動支案預算牽涉到超過百萬人次的TPASS及生育給付每胎補助到十萬元等，都與民眾息息相關，讓行政院相當為難。

    至於立法院上會期最後一天通過「衛星廣播電視法」、「黨產條例」及「立法院組織法」等爭議修法，昨已有綠營支持者呼籲閣揆「不副署」，但仍待高層決策。

    爭議修法不副署？ 仍待決策

    台美關稅在雙方簽署後，正式協議文本在新會期也會送立法院審議，由於美國總統川普曾因南韓國會未審議完成雙方協議，逕自宣布調高對南韓關稅，而藍營也有傳產業者壓力，據評估，在野立委雖可能會「技術性干擾」，但最後恐不得不同意。

    至於中選會人事提名案，知情人士指出，人事案審查也結束了，立法院新會期應會排定投票表決時程；而NCC委員的提名，政院目前還沒討論，仍要看中選會人事案最後結果，因為這次提名是請各政黨推薦，若此模式大家都可接受，或許後續人事提名就會照此進行。

