    首頁 > 政治

    新聞分析》找回政治的球感

    2026/02/01 05:30
    民進黨在大罷免潮失利後，策略上選擇「降溫」，聚焦民生與軍購預算，期待換取藍白的理性溝通，卻換來更徹底的封殺與碾壓。（資料照）

    民進黨在大罷免潮失利後，策略上選擇「降溫」，聚焦民生與軍購預算，期待換取藍白的理性溝通，卻換來更徹底的封殺與碾壓。（資料照）

    記者陳政宇／特稿

    政治的「球感」，講究對局勢的敏銳判讀，以及攻守節奏的精準切換。立法院第十一屆第四會期最後一次院會，藍白立委全軍執行焦土戰術，強勢通過中天條款、替黨產解套、將助理費貪污除罪化等爭議修法，並再度封殺行政院版國防特別條例。相較之下，執政黨卻暴露出論述不足、動員不力的窘境。問題從來不只在表決輸贏，而是執政黨的「球感」去哪了？

    民進黨在大罷免潮失利後，策略上選擇「降溫」，聚焦民生與軍購預算，期待換取藍白的理性溝通，卻換來更徹底的封殺與碾壓。回顧整個會期，立委本應替人民把關荷包，卻以選擇性放行預算，創下預算會期一毛未審的惡例。從三度翻修「財劃法」，到反年改法案連施行日期都未載明的低級錯誤，在在顯示立法品質的低落；至於試圖替救國團黨產與中天復台解套，更是立法權凌駕司法權的危險訊號。

    社會溝通的關鍵，在於能否將抽象政策轉化為民眾真正有感的公共利益，讓四〇％之外的選民願意進場。執政黨坐擁龐大行政資源與幕僚團隊，卻在議題開發與論述輸出上顯得力有未逮，部分重大爭議法案甚至仰賴民間團體撐場。在藍白慣用逕付二讀、壓縮社會討論空間的操作下，若執政黨未能即時提出清楚而有力的論述，公共輿論往往尚未成形，戰局便已定調。

    以近期軍購議題為例，在野黨屢屢操作資訊不對等及時間差的謠言空間，甚至自行端出荒腔走板的草案。執政黨除著墨「侵犯行政權」或「彰顯自我防衛決心」等政治修辭，更應具體說明國防投資如何與產業發展、就業結構及民生安全相互扣連，並清楚呈現整體建軍藍圖，爭取更廣泛的社會認同。

    面對立法院新會期和年底九合一選舉，民進黨政府顯然有必要重新檢視攻守模式。當藍白整隊衝鋒，執政黨卻連基本甲動與論述戰都難以貫徹，暴露的已不只是戰術失誤；若無法找回掌握節奏、軟硬兼施的「球感」，未來輸掉的恐怕不只是國會表決。

