預算會期史上頭一遭總預算未過》綠批國會失靈 藍白背叛選民託付

立法院第十一屆第四會期本會期從九月十九日開議，到前晚最後一次院會結束，原本應屬預算會期，藍白立委還通過延會至一月底。然而，今年度中央政府總預算案及行政院版國防特別條例，連起碼的審議程序都未能展開。而細數本會期通過的法案，多數為在野強推的爭議議案，綠營昨批評，預算會期史上頭一遭總預算未過，藍白亂政導致國會運作失靈。

通過的法案 多為在野強推的爭議案

預算會期最應處理的一一五年中央政府總預算，從送至立法院到前晚院會結束，共延宕一五四天，完全沒有審查。攸關一‧二五兆元不對稱戰力提升的國防特別條例，也已十度被藍白擋下，連付委的機會都沒有。

同樣被擱置的還有行政院版的兩岸條例修法，規範立委、縣市長等民選公職赴中採取許可制，以及曾任指標性職務者禁止赴中參與妨害國家尊嚴活動。

雖然前年憲法法庭裁決在野提出的國會擴權法案多數條文違憲，但藍白在本會期仍強推其他擴權法案。包括兩度修改財劃法，加入「補助款只能多不能少」等爭議條文；卻又封殺行政院版的財劃法修法版本。

此外，藍白通過公務人員、公立學校教職員退休資遣撫卹法等反年改修法，停砍年金，被外界批評導致世代不正義、財務提前破產等問題。

被綠營指控圖利或自肥的法案，還包括修改國軍老舊眷村改建條例，為少數人量身修法並加重政府財政負擔。而前晚院會強推的衛廣法、黨產條例、以及立法院組織法等修法，同樣是為特定對象的利益或官司進行解套，民團痛批立法院已成「解套院」。

綠營抨擊，藍白在本會期升高政治鬥爭，包括對賴清德總統提出彈劾案，提出要總統到國會接受詢答的違憲決議。而在中國對台環台軍演之際，在野不願通過譴責中國的聲明，卻在國會強行決議，譴責行政院長卓榮泰與要求國安會秘書長吳釗燮下台。而當憲法法庭決定恢復運作捍衛憲政秩序，藍白也通過譴責參與運作的五位大法官。

「這樣的國會，可能會讓國際友人誤以為台灣想要親共、還不想保衛自己家園」，民進黨團書記長陳培瑜昨批評，總預算案及國防特別條例仍無法付委審查，甚至不願與民進黨團共同譴責中國軍演，反而提出賴總統彈劾案，或是僅放行新興預算。她呼籲，台灣人值得更好的民主責任政治，應看清現狀。

民進黨發言人李坤城表示，在野黨一方面惡意延長會期，一方面卻癱瘓關乎民生的國家預算，這不僅是嚴重的失職，更是對選民託付的徹底背叛，國會運作完全失靈。

