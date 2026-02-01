專家示警：民眾黨版軍購 台灣淪「失明斷腿」巨人

民眾黨國防特別條例三大漏洞

立法院前天在藍白聯手的人數優勢下，繼續封殺行政院版國國防特別條例草案，另表決通過民眾黨團自提的版本付委審查。包括軍方與專家都已指出，民眾黨團版，不僅預算規模大幅縮水，更存在缺乏「智慧化指管系統」與「抹煞國防自主」兩大結構性致命傷，恐將使台灣新建的防衛戰力淪為「失明」的斷腿巨人，且嚴重違背憲政體制。

指管預算全砍 國軍C5ISR難以整合

行政院版預算原編列一．二五兆元，計畫構建「台灣之盾」總體防衛網，核心在於導入AI人工智慧輔助的指揮、管制、通訊、資訊、情報、監視及偵察系統（C5ISR）。然而，前天付委的民眾黨版，關於智慧化指管與系統整合的預算全數遭刪除，僅保留海馬斯多管火箭、標槍飛彈等「硬體儎台」採購，完全缺乏金額佔比不高卻最為關鍵的指管中樞，形同只有手腳（飛彈、自走砲）卻缺乏大腦與神經，面對現代戰爭中的無人機蜂群與飽和攻擊威脅，國軍追求指管整合的計畫也將被迫告終，停留在上個世紀的戰略思維。

請繼續往下閱讀...

民眾黨版草案的另一隱憂，在於完全排除國內產製項目，將預算全數鎖定於美方已公告的軍售案，導致行政院版規劃約三千億元、用於扶植「非紅供應鏈」與國造無人機的投資化為烏有。

針對在野黨「自提版本」，台大政治系副教授陳世民昨受訪時批評，在野黨缺乏國防部掌握的機密參數與美方溝通管道，卻在短短一週內倉促提出草案，且根本沒有專業人才衡量台灣目前的防衛需求，因此提出來的版本漏洞百出，只是想給執政黨難堪。

弱化台灣國防 學者：習近平最開心

陳世民強調，行政院版的一．點二五兆元預算，是經過與美方長期戰略溝通、確立「八年四百億美元」的防衛需求後才提出的，具備高度專業性。反觀在野黨以「替人民省荷包」為由進行政治攻防，杯葛國防預算、弱化台灣防衛能力。他直言，中共不會管台灣是誰執政，只要確認實力足以拿下台灣就會動手。在野若無視專業與憲政分際，持續阻擋國防預算，「實質效果就是讓台灣防衛能力衰弱，而現在世界上最開心的人，就是習近平。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法