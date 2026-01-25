美最新國防戰略：以實力嚇阻中國

美國戰爭部於廿三日晚間正式發布「二〇二六年國家防衛戰略」（National Defense Strategy，NDS），明確提出將以「實力而非對抗」作為嚇阻中國的核心手段，並在印太地區建立強有力的「拒止型防禦」。（路透檔案照）

須在印太建立強有力「拒止型防禦」

美國戰爭部廿三日晚間正式發布「二〇二六年國防戰略」（National Defense Strategy，NDS），明確提出將以「實力而非對抗」作為嚇阻中國的核心手段，並在印太地區建立強有力的「拒止型防禦」。值得注意的是，這份卅四頁的官方文件通篇未提及台灣。

34頁文件未提及台灣

該戰略指出，美國首要任務為保衛本土與西半球，其次則是在印太維持有利的軍事力量平衡，防止中國取得區域主導地位。文件強調，「我們的目標不是要主宰、羞辱或扼殺中國」，「而是確保中國或其他任何國家無法支配美國及其盟友」。報告說明，此一目標「無需政權更迭或生存性鬥爭」，而是追求「有尊嚴的和平」，即條件對美國有利，同時中國也能接受並共存。

降低對北京敵意措辭

華爾街日報指整份文件刻意降低對北京的敵意措辭，轉而強調「戰略穩定」與「避免誤判」。新聞網站「Politico」則以「五角大廈不再視中國威脅為最高優先」為題，點出中國雖仍是重點關注對象，但已不再是壓倒性的首要威脅。

確保聯盟足夠嚇阻力

為實現此目標，美國將沿「第一島鏈」建立強化防禦能力，並敦促區域盟友與夥伴承擔更大集體防衛責任。戰略明確提出，盟國應將國防支出提升至國內生產毛額（GDP）的五％，其中三．五％用於核心軍事開支，另一．五％投入相關安全領域，以確保即使面對多線威脅，聯盟仍具備足夠嚇阻力與作戰能力。

與此同時，戰爭部將尋求與中國解放軍擴大溝通管道，重點聚焦在「戰略穩定」、「衝突預防」及「局勢降級」。但報告也警告，必須「務實看待中國史無前例的軍事擴張速度、規模與品質」。

新戰略反映出川普第二任期「美國優先」的目標。文件批評過去數十年美國過度介入海外事務，忽視本土安全，導致非法移民氾濫、關鍵地緣節點（如巴拿馬運河與格陵蘭）暴露風險。戰爭部長赫格塞斯表示，未來美軍將不再被「干預主義、無止盡戰爭、政權更迭與國家建構」分散精力，而是專注於「國民切身利益」。

俄國「可管理的威脅」

此外，新戰略大幅淡化歐洲比重，稱其「雖仍重要，但全球經濟影響力持續下降」，並將俄羅斯定位為「持久但可管理的威脅」，主張由北約東翼成員國主導國防。

相較於二〇一八年川普首任期將中國定調為頭號威脅，以及拜登政府二〇二二年多次點名台灣、譴責北京脅迫行為，本次NDS未提及台灣。不過，去年十二月發布的「國家安全戰略」（National Security Strategy，NSS）仍明確指出，嚇阻台海衝突是美國優先事項，並重申反對任何單方面改變現狀。分析認為，此舉與川普政府籌備預計四月與中國國家主席習近平舉行的峰會有關，意在降低緊張氛圍。

美國2026國防戰略對盟友的要求

