傳藍營勝券在握 何欣純︰參考

民進黨台中市長參選人何欣純與議員江肇國合辦「欣欣向榮」傾聽民意心聲，與民眾互動熱烈。

針對近期流傳國民黨內部民調，以及盧秀燕的「楊瓊瓔、江啟臣不管哪一位初選勝出，都是勝券在握」之說，何欣純表示，她在新聞看到國民黨澄清，對台中市選情未做民調，也沒有做任何內參民調，她強調，任何民調都是參考。

何欣純指出，很多人告訴她，這份民調是否為國民黨內部在打壓某人，或刻意操作，這已經讓很多國民黨支持者及基層黨工很焦慮，也看得很模糊。

何欣純早已與綠營議員合辦「欣欣向榮」巡迴全市的傾聽市民心聲講座，率先提出中小學生營養午餐免費政策，九日在南區聯手市議員鄭功進、黃守達，昨在西區、東區與江肇國、陳雅惠走入社區、廟口開講，說明青銀福利政策三加一，她強調，市民最需要的是市長人選，是傾聽民意、提供好政見、讓台中越來越好的人。

對於盧秀燕宣佈新學年度起公立國中小學營養午餐全面免費，私校學生被排除在外引起的反彈，何欣純直言，「我在第一時間支持台中市公私立中小學營養午餐免費、由政府負擔」，這次盧市長在蔣萬安宣佈免費政策後才公佈，「不但慢一點，還只做半套！」。

