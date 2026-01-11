為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    傳藍營勝券在握 何欣純︰參考

    2026/01/11 05:30 記者蔡淑媛、許國楨／台中報導
    民進黨台中市長參選人何欣純（前排右三）與議員江肇國合辦「欣欣向榮」傾聽民意心聲，與民眾互動熱烈。（記者蔡淑媛攝）

    民進黨台中市長參選人何欣純（前排右三）與議員江肇國合辦「欣欣向榮」傾聽民意心聲，與民眾互動熱烈。（記者蔡淑媛攝）

    針對近期流傳國民黨內部民調，以及盧秀燕的「楊瓊瓔、江啟臣不管哪一位初選勝出，都是勝券在握」之說，何欣純表示，她在新聞看到國民黨澄清，對台中市選情未做民調，也沒有做任何內參民調，她強調，任何民調都是參考。

    何欣純指出，很多人告訴她，這份民調是否為國民黨內部在打壓某人，或刻意操作，這已經讓很多國民黨支持者及基層黨工很焦慮，也看得很模糊。

    何欣純早已與綠營議員合辦「欣欣向榮」巡迴全市的傾聽市民心聲講座，率先提出中小學生營養午餐免費政策，九日在南區聯手市議員鄭功進、黃守達，昨在西區、東區與江肇國、陳雅惠走入社區、廟口開講，說明青銀福利政策三加一，她強調，市民最需要的是市長人選，是傾聽民意、提供好政見、讓台中越來越好的人。

    對於盧秀燕宣佈新學年度起公立國中小學營養午餐全面免費，私校學生被排除在外引起的反彈，何欣純直言，「我在第一時間支持台中市公私立中小學營養午餐免費、由政府負擔」，這次盧市長在蔣萬安宣佈免費政策後才公佈，「不但慢一點，還只做半套！」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播