國防特別預算持續卡關 AIT晤在野 總統：感謝谷立言努力 希望沒有白費

總統賴清德昨出席「二〇二六AI人才年會」時受訪強調，全世界關切台海和平穩定，盼在野黨能體認責任，讓國防預算或國防特別預算儘速交付審查。（記者叢昌瑾攝）

藍白兩黨持續在立法院封殺一．二五兆元國防特別預算的審議，衝擊台灣提升不對稱戰力，引起美國關切，美國在台協會（AIT）並接連公布會晤在野政治人物的資訊。賴清德總統昨天感謝說，AIT谷立言處長最近拜訪在野黨領袖，正足以證明台灣安全與台海和平穩定是國際社會所重視的，非常期待「谷立言處長的努力沒有白費」，希望國民黨能夠體認到國防預算的重要性。

全球關切台海和平 盼在野體認責任

賴清德昨出席「二〇二六AI人才年會」時受訪強調，全世界都關切台海和平穩定，這是世界安全與繁榮的必要元素。盼在野黨能體認責任，讓國防預算或國防特別預算儘速交付審查。

藍白除七度封殺攸關一．二五兆元的「國防特別條例草案」交付審議，總預算亦卡關，行政院說，國防預算受影響最多，高達七五二億元。

美方關切在野的態度，AIT臉書陸續貼出拜會朝野資訊。在野方面，谷立言已會晤國民黨主席鄭麗文、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、立法院長韓國瑜及副院長江啟臣等。AIT副處長梁凱雯也與國民黨副主席李乾龍及張榮恭會面，重申美國支持台灣強化防衛能力。

藍白擬通過少數預算 賴：為德不卒

藍白一邊封殺總預算案，另擬就TPASS通勤月票等部分項目先付委審查，賴清德昨認為，這是好事，但只是讓少數的新增預算通過，是為德不卒。國民黨立委王鴻薇則批評，「說在野黨為德不卒，但你完全無作為，不就是缺德了嗎？」

