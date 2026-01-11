為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    綠營南投縣長選將 温世政勤掃宮廟

    2026/01/11 05:30 記者劉濱銓／南投報導
    民進黨南投縣長參選人温世政（左），在民進黨秘書長徐國勇（右）陪同下到竹山紫南宮參香，廟方主委莊秋安（中）全程陪同。（記者劉濱銓攝）

    民進黨南投縣長人選、牙醫温世政，昨天在民進黨秘書長徐國勇陪同下，到南投縣竹山紫南宮參香，温於南投「初登場」就狂掃宮廟行程，展現企圖心，他並透露自己北漂廿五年，原本就想返鄉陪父母，在南投政界推薦，並獲賴清德總統肯定下，才會返鄉參選，希望以專業為南投帶來新氣象。

    温世政昨天與徐國勇、立委羅美玲、南投縣黨部主委陳玉鈴到紫南宮參香，向土地公祈福，廟方主委莊秋安全程陪同。

    温世政說，他是草屯人，就讀台中一中之前都在草屯念書，之後升學、工作才到北部，九二一大地震他正在服兵役，當時被派回南投服務，北漂當牙醫廿五年後，希望返鄉陪父母，在南投政界推薦與賴總統邀請下，促成他參選南投縣長，昨天還到日月潭文武廟、玄奘寺參香請益，未來希望能發揮專業，讓南投有更好發展。

    至於外型神似政論節目主持人劉寶傑，温也被稱作「牙醫界劉寶傑」，對此他幽默回應，能與欣賞的偶像相提並論感到很開心，但他自認應比劉寶傑「帥一點」，風趣言談也展現其獨特親和魅力。

    徐國勇表示，温世政擔任新北市牙醫師公會理事長，是非常優秀的南投子弟，希望鄉親支持他返鄉服務。

