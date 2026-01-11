參選花蓮縣長 何啟聖：拆解傅氏王朝

何啟聖批評傅崐萁「走政治沒背幾條不會大尾」說法認為是毫無恥度、道德感低落；另針對外界抨擊他不是花蓮人，何啟聖舉鏟子超人為例，認為只要有心幫助花蓮，鄉親不會拒絕。（記者花孟璟攝）

孫文學校校長辦公室主任何啟聖上周宣布參選花蓮縣長後，昨首度到花蓮出席前縣長陳清水公民論壇活動，他說，原預計會後安排與國民黨花縣黨部主委盧新榮「當面談」，但盧新榮昨在光復鄉參加活動而無法碰面。他並抨擊，花蓮立委傅崐萁一句「走政治沒有背兩三條不會大尾」，足見毫無恥度、道德低落，希望參選拆除傅氏王朝。

拜會國民黨花蓮主委撲空

「這是花蓮改變的關鍵時刻，讓花蓮終結傅氏王朝污名」，何啟聖說，希望替國民黨撕除黑金標籤，尤其上週傅崐萁在立院國民黨團講一句「走政治，沒有背個兩三條不會大尾」，他認為這是毫無恥度的談話，更說明傅崐萁「道德感低落」。

何啟聖說，他深知宣布參選花蓮縣長「可能會遭遇的艱難險阻」，只是萬萬沒想到黨內竟有人以「不正手段」，在初選將他排除在外。

目前花蓮泛藍陣營參選大混戰，除了國民黨內游淑貞、葉耀輝，還有無黨籍的議長張峻、縣議員魏嘉賢等人，加上何啟聖，泛藍多達五人要選。何啟聖主張透過藍白合模式，邀請過去因為不滿傅氏家族退出的國民黨員，包括張峻、魏嘉賢等，成立跨黨派合作平台，並進行全民調，促進藍營整合推出最強人選。

何啟聖也舉光復洪災「鏟子超人」為例表示，相信只要有心替花蓮奉獻，鄉親都會正面肯定，盼撥開烏雲讓陽光照進花蓮，他也會努力突破來自傅氏王朝替自己參選花蓮縣長設下的關卡、逐步拆解這些炸彈。

