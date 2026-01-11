停砍年金新法 銓敘部：18萬退休公教替代率重審

因應停砍年金新法，銓敘部說明，近十八萬已退休公務人員的退休所得替代率尚需重新審定，預計系統調整需半年，期間暫依原規定發給退休金。（銓敘部提供）

「反年改」釋憲大戰延燒，繼行政院及考試院後，立法院民進黨團擬於下週向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。立法院司法及法制委員會的國民黨籍召委翁曉玲則規劃，十二日邀相關部會就「立法院通過之警、消、公、教退休金改革法案之具體執行措施」進行專題報告；銓敘部說明，近十八萬已退休公務人員的退休所得替代率尚需重新審定，預計系統調整需半年，期間暫依原規定發給退休金。

翁曉玲明邀部會報告具體措施

立法院院會去年十二月三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法修正案」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例修正案」，停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，經總統公告生效。行政院當月即針對修正案聲請釋憲，指出法案實質內容牴觸憲法第七十條，侵害行政院預算編列權，且將造成退撫基金提前破產的世代不正義。考試院則於本月八日針對「公務人員退休資遣撫卹法」將使退撫基金提前用罄，故向憲法法庭聲請釋憲。

請繼續往下閱讀...

民進黨團下週提釋憲及暫時處分

民進黨團總召柯建銘昨受訪預告，民進黨團將於十九日遞狀聲請釋憲及暫時處分。民進黨團書記長陳培瑜則批評，國民黨團修法不顧財政紀律的年改倒退法案，也完全沒有經過試算，為照顧特定族群而忽略世代正義。

此外，銓敘部送抵立法院的書面報告指出，去年十二月廿七日前已審定案件，約十八萬名已退休公務人員的所得替代率需要重新審定，因作業系統調整時程推估約需半年，在完成審定前，暫時先依原規定發給退休金，待系統完成後再據以核算並補辦。至於去年十二月廿八日後審定案件，每月給付金額計算也需配合資訊系統調整，基於作業一致性，同樣暫依原規定核計。

至於警察人員部分，銓敘部說，配合「警察人員人事條例」第三十五條於去年四月修正施行，銓敘部審定退休所得替代率，以及協助建置差額計算系統，已完成審定三萬七七九〇人案件，並於去年十二月廿六日前全數郵寄送予處分相對人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法