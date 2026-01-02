為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新年祈願 卓揆：盼總預算等案儘速付委

    2026/01/02 05:30 記者鍾麗華／台北報導
    行政院長卓榮泰昨表示，面對新年曙光，希望今年度中央政府總預算案、國防特別條例草案、院版財劃法草案等立法院能儘速付委審議。圖為昨早卓榮泰與立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文出席府前升旗典禮。（記者劉信德攝）

    昨天是二〇二六元旦，行政院長卓榮泰表示，面對新年曙光，希望今年度中央政府總預算案、國防特別條例草案、院版財劃法草案等立法院能儘速付委審議，對中選會新人事案也能儘速行使同意權，展開朝野互動新模式。

    期待展開朝野互動新模式

    卓榮泰昨在出席元旦總統府升旗典禮後，在臉書發文表達，面對新年曙光，他有衷心的願望。對於新年政局，卓揆提出五項允諾，包含軍人待遇條例、警察人員人事條例及公教人員退休相關法律，在憲法法庭恢復正常運作後，將來會依照釋憲結果，「該怎麼辦就怎麼辦」。至於老農年金等福利津貼、兒少未來教育發展帳戶，行政院也已具體研議多時，將多聽取各方意見，未來只要合於民主程序、實質充分討論、兼顧財政永續，行政院將與立法院協商溝通，均衡民眾生活品質。

    卓榮泰並指出，希望立法院不要再提出違反憲政體制、削弱國家安全、破壞財政紀律的各種法案，凡事合法合憲，以民眾為依歸，為國家而團結。

    卓榮泰強調，期盼今年度中央政府總預算案、強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案、行政院版財政收支劃分法修正草案等，立法院能儘速付委審議，對中選會新人事案也能儘速行使同意權，藉此展開朝野互動新模式，建立共識、加強合作。

    卓榮泰同時指出，感謝國軍、海巡的守護，讓中華民國國旗始終冉冉升起、勇敢前行，「民主、和平、繁榮」將永遠與民眾同在。

