    《民進黨》何欣純︰若當選中市長普發現金

    2025/12/30 05:30 記者蘇金鳳、黃旭磊／台中報導
    民進黨中市長參選人何欣純的市政辦公室開箱，民進黨多位中市議員到場力挺。（記者蘇金鳳攝）

    強調前朝好的政策會持續 大巨蛋、物調券應須再評估

    距離明年縣市長選舉不到一年，民進黨中市長參選人何欣純積極造勢，昨天先跟民進黨市黨部及市議員前往萬和宮宣布市政藍圖，隨後眾人至設在南屯的市政辦公室進行開箱，跟議員們高喊普發現金；她強調一旦當選，「不會一竿子打翻前朝」，盧秀燕八年的政策，若是好的政策如老人健保會持續，但台中大巨蛋可能需要事先經過專業的詳細評估，更認為台中購物節的物調券則是應該要改進。

    至於二〇二六藍白合的看法，何欣純表示，藍白合從過去到現在已是事實不用否定，她會以更積極更開闊的心胸跟政見來贏得台中市民的信任，藍白合不合是其政黨的事，對她而言，是獲得市民的信任及肯定，讓她擔任市長來服務、引領市政，讓台中市有新的開始才是重要的。

    市政辦公室開箱 議員相挺

    何欣純昨天上午到萬和宮參香，宣布市政藍圖，隨後黨部主委許木桂、黨團總召周永鴻及多位市議員到市政辦公室進行開箱，何欣純並在與議員合照時，高喊「市長換欣、普發現金」，表示當選就會發現金。

    非「市長媽媽」 是「市民的市長」

    何欣純並強調，她及團隊都已經準備好了，她不是「市長媽媽」，而是「市民的市長」，台中市未來在她的執政之下，重新開始，啟動嶄新市政治理模式，將市民八年期間對治安、公安、食安問題承擔下來，讓市民安心。

    至於競選總部，預計會在台中市環中路，但山海屯都有據點。

    何︰老人健保補助將維持

    何欣純表示，當選後不會一竿子打翻前朝的事，會好好對每一項每一件仔細評估，好的、市民肯定的政策會延續，如老人健保補助；若是市民覺得不好則會評估，像購物節好不好，民眾心中公評，但物調券要改進，又如大巨蛋，民進黨黨團對市府興建大巨蛋的問題提出種種質疑，一個三、四萬人的大巨蛋，其場館未來經營不容易，還有交通問題、未來營運方向等，大巨蛋可能需要經過專業的詳細評估。

