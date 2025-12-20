憲訴法修正案違憲》40年資歷退休法官：應追究拒絕評議3大法官責任

憲法法庭昨天宣判憲訴法修正案違憲失效，本件憲法法庭由大法官呂太郎、謝銘洋、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥組成、評議，但有三位大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美認為未合法組成的憲法法庭無效。（資料照）

國民黨、民眾黨立委去年底聯手強勢三讀通過憲訴法修正案，導致憲法法庭空轉一年，憲法法庭昨宣判憲訴法修正案違憲失效，讓憲法法庭得以復活。擔任法官四十年、已退休前台南高分院院長黃瑞華受訪表示，拒絕評議的三位大法官癱瘓憲法法庭已違反法官倫理，應送自律處理，甚至應究責。

黃瑞華：三人癱瘓憲法法庭 違反法官倫理

黃瑞華指出，她贊成五位大法官的意見，並質疑三位拒絕評議的大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美阻止憲法法庭運作，若此種做法被允許，未來任何法官都可以用「不出席」來決定案件能否審理，左右結論，整個審判制度將會瓦解。

黃瑞華強調，如果三位大法官直接用「不出席」卡住運作，本質上就是拒絕審判；若他們認為法律有效、應受拘束，也應進入程序，讓八位大法官完成討論、形成多數意見後再主張立場，而非癱瘓憲法法庭，每個月照領三十幾萬元薪水，其作法已違反法官倫理，也違反大法官應盡的職務義務，除送自律處理外，甚至應被追究責任。

林志潔：憲法法庭再不自救 受害的是人民

國立陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔昨受訪表示，當法律明顯越界、侵入權力分立的核心事項時，本身就是違憲，更何況用不合理條件限制憲法法庭運作，導致整個憲法審判制度癱瘓，不可能符合憲法。

林志潔指出，當立法院否決所有總統提名，導致人數不足時，應要有替代機制，但這次修法完全沒有，結果就是讓憲法法庭停擺一年，甚至一邊否決大法官的提名，一邊又提高憲法法庭運作門檻，卻完全沒有補救制度，這就是惡意操作。

林志潔強調，如果憲法法庭再不自救，真正受害的會是人民，如今大量涉及人民基本權利的案件正在排隊，憲法法庭如果這麼容易被癱瘓，還要怎麼守護憲法？因此她對這次判決非常感動。

張嘉尹：本案判決結果 如同「打蛇打七寸」

東吳大學法律學系特聘教授張嘉尹也指出，他很高興大部分學界的相關看法終於被採納，大法官判決結果如同「打蛇打七寸」，可以預期未來任何爭議性很高的法律，若用這種違反程序正義、有重大明顯瑕疵，如「再修正動議」等方式通過，相關法案在程序上就會被宣告違憲，這一舉就把「水龍頭」關起來了。

